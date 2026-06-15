Muere Adulto Mayor en Accidente Volcadura de Razer en Cuencamé

Una volcadura de un vehículo tipo razer cobró la vida de un hombre de la tercera edad mientras conducía en un camino de terracería del municipio de Cuencamé, Durango.

El occiso, identificado como José Martínez, falleció en las instalaciones de la Clínica No.51 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde fue trasladado tras el accidente ocurrido el pasado 11 de junio.

De acuerdo con la información recabada, José circulaba por el camino de terracería conocido como "La Sierrita" cuando en un momento dado perdió el control de la unidad, lo que provocó que se volcara.

Tras el percance, el hombre fue auxiliado por técnicos en urgencias médicas, quienes le brindaron los primeros auxilios en el lugar del accidente y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Cuencamé.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue referido a la Clínica No. 51 del IMSS, donde pese a los esfuerzos médicos del personal, perdió la vida el fin de semana.

Mueren dos personas luego de accidente volcadura en autopista Gómez Palacio-Durango

Un accidente ocurrido sobre la autopista Durango-Gómez Palacio dejó como saldo dos personas sin vida y nueve lesionados. El percance se registró a la altura del kilómetro 177, donde una camioneta volcó luego de que uno de sus neumáticos sufriera una falla.

Noticia relacionada: Volcadura en Autopista Durango-Gómez Palacio Deja 2 Muertos y 9 Heridos

Las víctimas mortales fueron identificadas como Rogelio, de 25 años, y Clara Susana, de 36. Entre los heridos se encontraban varios menores de edad, algunos con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.