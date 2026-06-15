Muere Adulto Mayor en Accidente Volcadura de Razer en Cuencamé

Un adulto mayor murió luego de un accidente volcadura de un razer en Cuencamé, Durango.

Muere Adulto Mayor en Accidente Volcadura de Razer en CuencaméFoto: N+

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Tragedia en Cuencamé: un adulto mayor pierde la vida tras volcar su razer en un camino rural. Descubre los detalles de este lamentable accidente.

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