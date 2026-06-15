Arabia Saudita vs Uruguay Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido del Mundial 2026?

En partido del Grupo H, árabes y uruguayos se enfrentaron para tratar de apoderarse del liderato luego del empate entre España y Cabo Verde

Uruguay debutó en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita. Foto:Uruguay debutó en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita. Foto: Reuters

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Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan hoy por el liderato del Grupo H en el Mundial 2026. ¿Podrá Bielsa llevar a Uruguay a la cima o sorprenderán los saudíes? Descubre el desenlace del partido.

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