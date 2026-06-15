Arabia Saudita vs Uruguay Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido del Mundial 2026?

Luego del empate de este día entre España y Cabo Verde, el liderato del Grupo H está vacante. Así que el partido Arabia Saudita vs Uruguay de este lunes 15 de junio tenía morbo extra, porque en caso de haber un ganador entonces llegaría a la cima de ese sector en el Mundial 2026.

Uruguay, de la mano del estratega Marcelo Bielsa, busca trascender en la Copa del Mundo con un plantel en el que destacan futbolistas como Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Cáceres (América), Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Al-Hilal) y Brian Rodríguez (América), entre otros.

Mientras que Arabia Saudita apelará al juego de conjunto, ya que no cuenta con jugadores de renombre. La base de la selección es el equipo Al-Hilal aunque hay varios elementos del Al-Nassr, de la Liga árabe de futbol.

Si la lógica se impone, Uruguay tenía más posibilidades de triunfo. Pero en esta Copa del Mundo puede pasar cualquier cosa. Ya se vio hoy mismo, en el duelo previo de este grupo: Se esperaba que España goleara a Cabo Verde y tuvo que conformarse con un empate sin goles debido a que los caboverdianos son un equipo muy ordenado a la defensiva.

Empezó el partido Arabia Saudita vs Uruguay en el Estadio Miami, de Estados Unidos, luego de la ceremonia de los himnos nacionales. En las gradas hay mayoría de aficionados uruguayos.

Los uruguayos se adueñaron de la pelota desde el arranque y ya han tenido al menos dos ocasiones de peligro en el área de los árabes en los primeros 10 minutos de juego. Una de ellas fue un disparo potente de Maxi Araujo que el arquero Alowais alcanzó a rechazar.

Con 15 minutos de juego en el reloj, por fin los árabes superaron el pánico escénico y ya se asentaron en la cancha. El duelo ya luce parejo y la posesión de pelota ya se ha dividido entre ambas escuadras.

Minuto 20: Los uruguayos pedían un penal, por una supuesta mano en el área de los árabes. Sin embargo el disparo de Sebastián Cáceres pegó en el costado de un zaguero, así que el silbante dejó que continuaran las acciones.

Federico Viñas estuvo a punto de inaugurar el marcador en el minuto 29, cuando se tendió de palomita en el área para rematar de cabeza. Sin embargo, la pelota fue directo al guardameta árabe, quien reaccionó para rechazarla.

Minuto 35: En un tiro de esquina, los árabes pusieron en aprietos al arquero Fernando Muslera, quien tuvo que emplearse a fondo para desviar el tiro colocado de Abdulelah Alamri. Se salvaron los charrúas de la primera anotación en contra.

Minuto 40: Cayó el 1-0 de los árabes. En un nuevo tiro de esquina, el guardameta Muslera se equivocó y dejó la pelota a la deriva para que llegara Alamri a puntearla hacia las redes. Arabia Saudita está dando la sorpresa.

Heridos en el orgullo, pero conscientes de que la mejor defensa es el ataque, los charrúas tratan de recuperar la garra al ataque. Así que se han lanzado al abordaje, en la recta final de la primera parte.

Minuto 44: Buen remate de cabeza de Federico Viñas en un tiro libre indirecto, sólo que el arquero Alowais se lanzó bien para quedarse con la bola y ahogar el festejo en las tribunas.

Minuto 45+4: Finalizó la primera mitad, con los uruguayos desconcertados y los árabes satisfechos por el gol conseguido. Si los charrúas no quieren empezar el torneo con una derrota, tendrán que replantear la estrategia en la parte complementaria.

Resultado Arabia Saudita vs Uruguay Hoy: Resumen y resultado en el Mundial 2026

Ya se retomaron las acciones en el Estadio Miami, con los uruguayos adelantando líneas para tratar de emparejar el marcador. Los árabes son ordenados en defensa y dejan poco margen de maniobra.

El entrenador Bielsa sacó del partido al delantero Darwin Nuñez, que pasó desapercibido en la primera parte, y mandó en su lugar a Agustín Canobbio.

Minuto 55: El delantero Canobbio conectó el esférico de cabeza, pero su remate en el área de los árabes fue muy forzado y se fue lejos del poste.

Minuto 60: Cañonazo del mediocampista Manuel Ugarte desde fuera del área, que se estrelló en la base del poste. El arquero Alowais alcanzó a desviar el balón, así que ya es factor en el partido, evitando el empate.

Minuto 65: El guardameta Alowais está intratable. Ya volvió a sacar un tiro-centro sobre la línea de gol, cuando la afición uruguaya se saboreaba el festejo.

Con 70 minutos en el reloj, el árbitro hace una pausa y llama a los jugadores hacia la banda, para que se hidraten, tal y como establece el protocolo de la FIFA para el Mundial 2026.

Minuto 75: La desesperación, los nervios y el cansancio empiezan a pasarle factura a los uruguayos, que no están finos al ataque. En cambio, los árabes están agazapados y en busca de un contragolpe letal.

Minuto 79: Lo empató 1-1 el equipo uruguayo. Luego de un rechace atinado del arquero árabe, el atacante Maxi Araujo estuvo atento y llegó puntual para contrarrematar de zurda y cimbrar las redes. La igualada reanimó al conjunto saudamericano.

Minuto 82: Sebastián Cáceres se sumó al ataque en un tiro de esquina para rematar de cabeza, sólo que el esférico se fue encima del larguero defendido por los árabes.

Minuto 87: Arabia Saudita respondió con un tiro potente de Nawaf Boushal que puso nerviosos a los uruguayos porque pasó apenas arriba del travesaño custodiado por Muslera.

Minuto 90: Entra el campo Rodrigo “ Búfalo” Aguirre en lugar de Federico Viñas. El estratega Bielsa busca solucionar el encuentro con servicios al área y para ello necesita un buen rematador de cabeza.

Minuto 90+3: Tiro rasante de Federico Viñas que iba a las redes, sólo que el guardameta Alowais volvió a agigantarse para desviarlo con las yemas de los dedos.

Minuto 90+6: Ahora fue Brian Rodríguez el que le probó suerte desde fuera del área. Su derechazo fue rechazado por el guardameta con ciertos apuros.

Minuto 90+8: El árbitro finalizó el encuentro cuando un atacante de Arabia Saudita escapaba solo desde la media cancha. Pareció algo injusto, pero el tiempo añadido ya se había agotado.

Con este resultado, 1-1, Uruguay es líder provisional del Grupo H aunque todos los equipos tienen un punto. Le siguen Arabia Saudita, España y Cabo Verde. Más parejo no podía estar el sector, luego de la primera jornada.

Con información de N+