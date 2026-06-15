Hombre Aparentemente se Autolesionó Dentro de Motel en Hermosillo, Sonora

Un hombre del cual no se ha relevado su identidad, fue atendido por paramédicos luego de presuntamente autolesionarse al interior de un motel ubicado al norponiente de Hermosillo.

Hombre Aparentemente se Autolesionó Dentro de Motel en Hermosillo, SonoraFoto: N+

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Un hombre se autolesionó en un motel de Hermosillo. La Fiscalía descarta agresión externa. Detalles del incidente en la colonia Miguel Valencia.

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