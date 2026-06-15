Hombre Aparentemente se Autolesionó Dentro de Motel en Hermosillo, Sonora

Un hombre del cual no se reveló su identidad o edad, fue atendido por paramédicos y cuerpos de emergencia, luego de que al parecer se autolesionó cuando se encontraba en el interior de un motel al norponiente de Hermosillo.



Los hechos se registraron a las 10:50 de la mañana del domingo, en el establecimiento ubicado en la esquina de los bulevares Healy Noriega y Luz Valencia, en la colonia Miguel Valencia.



Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, ante el reporte que indicaba a un hombre lesionado con arma blanca por un sujeto acompañado de otros dos, porque no quiso presentar a sus acompañantes femeninas.

Al parecer el hombre se habría autolesionado en el lugar

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que al parecer el afectado se autolesionó con un objeto filoso, pues no se encontraron armas punzocortantes en el sitio.



Asimismo, el sujeto fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja por lesiones consideradas no de gravedad, por lo que no tuvo que ser trasladado a un hospital.