Hombre Arrolla a Cuatro Niñas en Torreón; Choca Camioneta al Intentar Huir

Cuatro niñas de entre 6 y 14 años estuvieron a punto de perder la vida la noche del 13 de junio luego de ser embestidas por una camioneta cuyo conductor manejaba presuntamente bajo los influjos del alcohol en la colonia Ampliación Zaragoza Sur en Torreón.

El incidente se reportó al 911 alrededor de las 22:40 horas. Testigos pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal tras los hechos.

De acuerdo con los informes, Yurem de 18 años, circulaba a exceso de velocidad en el Lago Nicaragua y Lago Superior. En ese mismo punto, las cuatro menores que caminaban por la banqueta fueron arrolladas por la unidad.

Tras el atropellamiento, el conductor intentó huir, pero al tomar la calle Lago Martín, perdió el control y se estrelló contra una camioneta que se encontraba estacionada.

Vecinos del sector, indignados por lo ocurrido, rodearon al presunto responsable con la intención de agredirlo, sin embargo, agentes de la Policía Municipal intervinieron y lo resguardaron para después trasladarlo a los módulos de detención temporal.

Paramédicos valoraron a las niñas en el lugar. Pese a lo aparatoso del accidente, solo presentaron raspones y golpes que no requirieron traslado a un hospital.

Conductor pierde el control y choca contra árbol en Saltillo

Un joven conductor derrapó y chocó su camioneta contra un árbol en el bulevar Colosio en Saltillo. El hombre transitaba de sur a norte, cuando antes de llegar a la calle Celestín Freinet, pasando una de la curvas, derrapó por el pavimento mojado y resbaladizo, salió del pavimento hacia el camellón y terminó por impactarse contra el tronco de un árbol.

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La camioneta sufrió un grave daño en el cofre y la llanta derecha, pero el joven salió ileso.

Al lugar arribaron sus familiares, así como elementos de la policía y Tránsito Municipal, quienes atendieron el percance y abanderaron el carril izquierdo para evitar otro incidente.