Hombre Arrolla a Cuatro Niñas en Torreón; Choca Camioneta al Intentar Huir

Un hombre en presunto estado de ebriedad arrolló a cuatro niñas en la colonia Ampliación Zaragoza Sur en Torreón.

Hombre Arrolla a Cuatro Niñas en Torreón; Choca Camioneta al Intentar HuirFoto: N+

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Impactante: un hombre en presunto estado de ebriedad arrolla a cuatro niñas en Torreón. Las menores, afortunadamente, solo sufrieron heridas leves. Descubre más sobre este suceso.

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