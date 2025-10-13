Inicio Estados Fotos de las Inundaciones en Puerto Vallarta: Así Quedaron las Zonas Afectadas

Fotos de las Inundaciones en Puerto Vallarta: Así Quedaron las Zonas Afectadas

Las lluvias intensas provocaron daños en más de 700 viviendas y el desbordamiento de canales

Un grupo de personas son trasladadas en una lancha en medio de una inundación.

Las intensas lluvias provocaron afectaciones en varias calles de Puerto Vallarta. Foto: Cuartoscuro

En los últimos días, en México, las lluvias torrenciales provocaron afectaciones en diferentes lugares, entre ellos, Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.

La Unidad de Protección Civil de Jalisco compartió imágenes de cómo quedaron las zonas afectadas por las inundaciones en Puerto Vallarta. Elementos del Ejército pusieron en marcha el Plan DN-III-E y realizaron labores en la colonia Mojoneras, así como en la Delegación de Ixtapa.

Video: Desborde de Canales en Puerto Vallarta Deja Familias Afectadas en Colonia La Mojoneras

Los bomberos de Puerto Vallarta llevaron a cabo labores de rescate, remoción de escombros y limpieza en Portales, Mojoneras y en el Parque Las Palmas. 

El agua de las lluvias causó afectaciones en casas. Foto: Cuartoscuro 

Se desbordaron seis canales pluviales, que provocaron inundaciones con niveles de agua de hasta un metro; hay más de 700 viviendas afectadas

Afectaciones por lluvias.
Elementos del Ejército apoyan a un hombre que quedó varado por las fuertes lluvias. Foto: Cuartoscuro 

Las zonas con mayores daños se concentraron en:

  • La Bobadilla.
  • Parque Las Palmas.
  • Portales.
  • La Floresta.
  • Mojoneras.

Sergio Ramírez López, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, detalló que sostuvo una reunión con los tres niveles de gobierno. Realizaron el monitoreo de zonas vulnerables; la evaluación de daños y se habilitaron albergues. 

Nota relacionada: Fuerte Lluvia Deja Más de 300 Viviendas Afectadas en Puerto Vallarta

Otra afectación fue el hundimiento del Galeón Marigalante en Puerto Vallarta, Jalisco; Esto se Sabe, en N+ te informamos qué sucedió con esta embarcación en medio de los remanentes de Raymond

Protección Civil da recomendaciones por lluvias intensas

A manera de prevención, Protección Civil destacó las siguientes recomendaciones: 

  • Seguir y estar atentos a las indicaciones de las autoridades.
  • Ir a las zonas seguras o trasladarse a los refugios. 
  • Informarse a través de canales oficiales y evitar difundir rumores. 

Lluvias e Inundaciones
