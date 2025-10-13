Lluvias en México Han Dejado 64 Muertos y 65 Desaparecidos en Cinco Estados
Las intensas lluvias en México han dejado varias víctimas mortales y severas afectaciones
Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), informó hoy, 13 de octubre de 2025, sobre el saldo fatal por las lluvias en cincos estados.
De acuerdo con datos de la CNPC, suman 64 personas muertas y 65 desaparecidas en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.
