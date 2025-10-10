Se Hunde Galeón Marigalante en Puerto Vallarta, Jalisco; Esto se Sabe

Según informes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el icónico galeón Marigalante en Puerto Vallarta presentó fallas desde el mediodía, con un incremento de hasta 1.5 metros en el nivel de agua dentro del casco. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, junto con personal de la Secretaría de Marina, para brindar apoyo a la tripulación y supervisar la embarcación.

Aunque el navío fue estabilizado de forma temporal, los daños estructurales causados por la filtración de agua resultaron irreparables, y el Marigalante terminó hundiéndose cerca de la costa.

No había turistas a bordo durante el incidente. Foto: N+

¿Cuál fue la causa del hundimiento del galeón turístico Marigalante?

La tarde de este viernes, el galeón turístico Marigalante, considerado símbolo de Puerto Vallarta y réplica de un navío español del siglo XVI, sufrió un hundimiento parcial debido a una falla en las bombas de achique, responsables de extraer el agua del casco

¿Cómo afectó el hundimiento del barco turístico en Puerto Vallarta?

El hundimiento se registró en medio de condiciones meteorológicas adversas provocadas por la Tormenta Tropical Raymond, que ha generado fuertes vientos y alto oleaje en la zona. Las autoridades confirmaron que no había turistas a bordo durante el incidente y que la tripulación fue evacuada sin que se reportaran personas lesionadas

Lucia Alfaro / N+

