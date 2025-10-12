Fuerte Lluvia Deja Más de 300 Viviendas Afectadas en Puerto Vallarta

Desde el Puesto de Mando instalado en la Comandancia Regional, autoridades estatales y federales continúan con los trabajos de apoyo a la población, evaluación de daños y coordinación interinstitucional ante la inundación de 310 viviendas en Puerto Vallarta por la lluvia.

¿Dónde se ubican las viviendas afectadas por la lluvia en Puerto Vallarta?

De acuerdo con las primeras revisiones, se contabilizan 310 viviendas con distintos niveles de afectación, distribuidas en las siguientes colonias:

Parque Las Palmas: 150 viviendas

Mojoneras: 70 viviendas

Portales: 40 viviendas

La Floresta: 40 viviendas

La Bobadilla: 10 viviendas

Autoridades realizan labores de apoyo

El Ejército Mexicano realiza labores de apoyo en la Delegación de Ixtapa y la Colonia Mojoneras, mientras que Bomberos de Puerto Vallarta y Protección Civil del Estado continúan trabajando en limpieza, auxilio y mitigación de riesgos en las zonas más afectadas.

El operativo cuenta con un estado de fuerza de 140 elementos, integrados por distintas corporaciones estatales y federales. Asimismo, se habilitaron refugios temporales para las familias que requieran resguardo, ubicados en:

Vida Nueva, en la delegación La Lija.

Casa Ejidal de Ixtapa.

Las instalaciones del DIF Municipal también permanecen listas para recibir a personas afectadas.

DAFL / N+



