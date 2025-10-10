Habilitan Refugios Temporales en Jalisco por el Paso de la Tormenta Tropical Raymond; Estos Son
N+
DIF Jalisco y los sistemas municipales coordinan acciones para brindar resguardo a la población, en refugios temporales, ante el paso de Raymond
COMPARTE:
Autoridades estatales informaron que ya se encuentran habilitados diversos refugios temporales en municipios de la Costa Norte y Costa Sur de Jalisco, como parte de las medidas preventivas ante el paso de la Tormenta Tropical “Raymond”.
Noticia relacionada: Cancelan Clases en 10 Municipios de Jalisco por Paso de Tormenta Tropical Raymond
El Sistema DIF Jalisco, en coordinación con los DIF Municipales, activó refugios temporales en distintos puntos del estado para ofrecer protección y espacios seguros a la población que pudiera verse afectada por el fenómeno meteorológico.
Ubicación de los refugios por Tormenta Tropical Raymond
Los refugios están ubicados en los municipios costeros donde se prevé mayor impacto del sistema tropical:
Cihuatlán
- López Mateos #93
- Francisco I. Madero #10, Jaluco
La Huerta
- Primavera #20, Miguel Hidalgo Nuevo
- Zenzontle #35, San Mateo
Tomatlán
- Miguel Hidalgo y Costilla #34, José María Morelos
- Lázaro Cárdenas S/N, Llano Grande
Cabo Corrientes
- J. Encarnación Ahumada #28, Col. La Hermita, El Tuito
Las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones preventivas que se emitan durante las próximas horas.
Ante cualquier emergencia o situación de riesgo, la población puede comunicarse al número 911 para recibir atención inmediata.
DAFL / N+
Historias recomendadas:
- Caso Omar "N": Abogado de la Víctima Señala que el Presunto Abuso Ocurría Desde los 10 Años
- Suman 89 Bolsas con Restos Humanos Localizadas en la Fosa de Los Ángeles de Nextipac, Zapopan
- Se Forma la Tormenta Tropical Raymond; Prevén Lluvias, Oleaje y Vientos Fuertes en Jalisco
- Bebé De un Año muere Ahogada Tras Caer en una Cubeta con Agua en Tonalá