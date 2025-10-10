Inicio Guadalajara Habilitan Refugios Temporales en Jalisco por el Paso de la Tormenta Tropical Raymond; Estos Son

Habilitan Refugios Temporales en Jalisco por el Paso de la Tormenta Tropical Raymond; Estos Son

DIF Jalisco y los sistemas municipales coordinan acciones para brindar resguardo a la población, en refugios temporales, ante el paso de Raymond

Habilitan refugios temporales por el paso de Raymond. Foto: PC Jalisco

Autoridades estatales informaron que ya se encuentran habilitados diversos refugios temporales en municipios de la Costa Norte y Costa Sur de Jalisco, como parte de las medidas preventivas ante el paso de la Tormenta Tropical “Raymond”.

El Sistema DIF Jalisco, en coordinación con los DIF Municipales, activó refugios temporales en distintos puntos del estado para ofrecer protección y espacios seguros a la población que pudiera verse afectada por el fenómeno meteorológico.

Ubicación de los refugios por Tormenta Tropical Raymond

Los refugios están ubicados en los municipios costeros donde se prevé mayor impacto del sistema tropical:

Cihuatlán

  • López Mateos #93
  • Francisco I. Madero #10, Jaluco

La Huerta

  • Primavera #20, Miguel Hidalgo Nuevo
  • Zenzontle #35, San Mateo

Tomatlán

  • Miguel Hidalgo y Costilla #34, José María Morelos
  • Lázaro Cárdenas S/N, Llano Grande

Cabo Corrientes

  • J. Encarnación Ahumada #28, Col. La Hermita, El Tuito

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones preventivas que se emitan durante las próximas horas.

Ante cualquier emergencia o situación de riesgo, la población puede comunicarse al número 911 para recibir atención inmediata.

DAFL / N+

