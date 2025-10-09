Se Forma la Tormenta Tropical Raymond; Prevén Lluvias, Oleaje y Vientos Fuertes en Jalisco
N+
La Tormenta Tropical Raymond provocará lluvias, oleaje elevado y rachas de viento en las costas de Jalisco y otras regiones del Pacífico
COMPARTE:
La CONAGUA informa que se ha intensificad la Depresión Tropical 17-E a Tormenta Tropical Raymond, ubicada a 185 kilómetros al sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con desplazamiento al noroeste a 22 km/h. Tendrá afectaciones en Jalisco.
Noticia relacionada: Este es el Pronóstico del Clima para el Invierno 2025 en Jalisco
Pronostico de trayectoria de Tormenta Tropical Raymond
El sistema mantendrá una trayectoria paralela a las costas del Pacífico mexicano, por lo que se establecen zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes.
¿Qué afectaciones se prevén en Jalisco?
En Jalisco, se prevén lluvias fuertes, oleaje de 2 a 3 metros y vientos de hasta 60 km/h en zonas costeras, además de lluvias en regiones del interior del estado debido al ingreso de humedad asociado al sistema.
DAFL / N+
Historias recomendadas:
- Caso Omar "N": Abogado de la Víctima Señala que el Presunto Abuso Ocurría Desde los 10 Años
- Profepa Asegura Más de 2,300 Tortugas, Pepino de Mar y Toneladas de Aletas de Tiburón en GDL
- Omar ‘N’, Imputado por Abuso en Jalisco, Podría Contar con Más Denuncias en su Contra