Se Forma la Tormenta Tropical Raymond; Prevén Lluvias, Oleaje y Vientos Fuertes en Jalisco

La CONAGUA informa que se ha intensificad la Depresión Tropical 17-E a Tormenta Tropical Raymond, ubicada a 185 kilómetros al sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con desplazamiento al noroeste a 22 km/h. Tendrá afectaciones en Jalisco.

Pronostico de trayectoria de Tormenta Tropical Raymond

El sistema mantendrá una trayectoria paralela a las costas del Pacífico mexicano, por lo que se establecen zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes.

¿Qué afectaciones se prevén en Jalisco?

En Jalisco, se prevén lluvias fuertes, oleaje de 2 a 3 metros y vientos de hasta 60 km/h en zonas costeras, además de lluvias en regiones del interior del estado debido al ingreso de humedad asociado al sistema.

