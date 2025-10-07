Este es el Pronóstico del Clima para el Invierno 2025 en Jalisco

Un invierno más seco y más frío es lo que expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara pronostican para los próximos meses en el estado.

Nota relaciona: Huracán ‘Priscilla’ se Intensifica a Categoría 2: ¿Cómo Podría Afectar a Jalisco?

Esto debido a la posible presencia del fenómeno de La Niña, que aunque no se espera que dure mucho tiempo, sí generaría afectaciones en las temperaturas. Aún es pronto, señalan, para determinar con precisión el rango de impacto.

Recordemos que el evento de El Niño tiene tres fases: la neutralidad, el fenómeno de La Niña y El Niño. De acuerdo a los modelos de pronóstico, se prevé que durante las próximas semanas y así el trimestre de diciembre a febrero pueda generarse un evento de La Niña débil, que se traduciría en un invierno más seco y más frío Carlos Román, meteorólogo del IAM.

Pese a este pronóstico, los especialistas advierten que aún quedan semanas con posibilidad de lluvias, ya que la temporada de ciclones concluye hasta el 30 de noviembre.

Expertos de la UdeG pronostican un invierno más seco y frío. Foto: N+

La temporada de lluvias no ha terminado, también es muy importante mencionar eso. Todavía quedan algunas semanas con pronóstico de lluvia para nuestra zona, para nuestra región, y recordar que la temporada de huracanes termina hasta noviembre Carlos Román, meteorólogo del IAM.

¿Qué recomendaciones se emiten ante este pronóstico en Jalisco?

Por ello, desde este momento, especialistas de la Universidad de Guadalajara hacen un llamado a la población para seguir las recomendaciones pertinentes, principalmente para evitar enfermedades respiratorias, ya que es común que durante esta temporada aumenten.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: