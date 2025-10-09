Cancelan Clases en 10 Municipios de Jalisco por Paso de Tormenta Tropical Raymond

La Secretaría de Educación informó que, debido al paso de la Tormenta Tropical Raymond, se suspenden las clases presenciales en varios municipios del estado. Esta disposición aplica para escuelas de todos los niveles educativos bajo su administración, tanto en el turno matutino como en el vespertino

Esta medida se ha tomado para proteger a la comunidad educativa ante el paso de la Tormenta Tropical Raymond por las costas del estado. La suspensión abarca escuelas de todos los niveles educativos bajo su responsabilidad, en diez municipios de la entidad.

Serán suspendidas las clases presenciales en 10 municipios de Jalisco. Foto: PC Jalisco

¿Cuáles son los municipios en los que se cancelarán clases por el paso de la Tormenta Tropical Raymond?

Cabo Corrientes

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

La Huerta

Pihuamo

Puerto Vallarta

Tomatlán

Tonila

Tuxpan

¿Cuándo se reanudarán las clases de manera normal?

Las clases presenciales en los planteles educativos se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas sean adecuadas y las lluvias no representen riesgo para los alumnos, alumnas y población en general

Las autoridades recomiendan a las familias y a la comunidad educativa de las zonas afectadas mantenerse bajo resguardo, asegurar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y estar pendientes de las indicaciones emitidas por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como de la información oficial que se difundirá por los canales de comunicación de la Secretaría de Educación Jalisco

