Desborde del Lago de Chapala Inunda el Malecón de Jocotepec; Hay al Menos 11 Negocios Afectados

El Lago de Chapala se desbordó debido al incremento en su nivel y a la fuerte tormenta que azotó al municipio de Jocotepec durante la noche. Como resultado, el malecón amaneció inundado y cubierto de lirio, provocando afectaciones en al menos 11 negocios establecidos a la orilla del lago.

Comerciantes intentaban rescatar su mercancía tras el desborde del Lago de Chapala

Protección Civil y autoridades municipales confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque el agua alcanzó varios locales turísticos donde comerciantes intentaban rescatar parte de su mercancía y mobiliario, mientras limpiaban con el agua aún a la altura de los tobillos.

El fenómeno, que los pobladores califican como una “experiencia histórica y agridulce”, ocurrió en medio de la recuperación del Lago de Chapala, que actualmente registra un nivel de almacenamiento del 74.83%. Este incremento generó oleaje suficiente para que parte del lirio acumulado en el cuerpo de agua fuera expulsado hacia el malecón.

Desde primeras horas de la mañana, personal del Ayuntamiento de Jocotepec trabajó con maquinaria pesada para retirar el lirio y despejar los accesos peatonales. En redes sociales, habitantes y visitantes compartieron imágenes del inusual escenario, destacando tanto la belleza natural del lago en su máximo esplendor como los daños ocasionados a la actividad turística y comercial.

Iliana Gutiérrez / N+

Historias Recomendadas: