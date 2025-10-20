¿Cuándo Termina la Temporada de Ciclones 2025? Pronóstico Dice el Último Día de Tormentas

¿Te han afectado las condiciones meteorológicas adversas? En N+ te compartimos cuándo termina la temporada de ciclones tropicales, tras varios meses de actividad en los océanos Pacífico y Atlántico.

Durante esta temporada, se pronostica la formación de entre 29 y 37 sistemas ciclónicos, lo que representa una actividad dentro del rango habitual, aunque hay algunos fenómenos que alcanzaron gran intensidad.

En esta fecha termina la temporada de ciclones tropicales

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el periodo concluye oficialmente el 30 de noviembre, tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical puede clasificarse según la velocidad de sus vientos en tres fases:

Depresión tropical, que implica vientos de hasta 62 km/h.

Tormenta tropical: presenta vientos de entre 63 y 118 km/h.

Huracán con vientos que superan los 119 km/h.

Cabe señalar que los huracanes se miden con la escala Saffir-Simpson, que los divide en categorías del 1 al 5, que esta última es la más destructiva, con vientos mayores a 250 km/h.

