Del Campo a la Ciudad: ¿En Cuáles Alcaldías Venden Frutas y Verduras Más Baratas Hoy en CDMX?
N+
Del Campo a la Ciudad es un programa de la CDMX que ofrece productos más económicos en diferentes alcaldías; te compartimos dónde se encuentran los puntos de venta de hoy
COMPARTE:
Del Campo a la Ciudad llegará hoy, 20 de octubre de 2025 a varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), donde ofrecerá frutas y verduras más baratas. En N+ te decimos cuáles son las ubicaciones de los puntos de venta.
Con este programa las autoridades capitalinas señalaron que buscan impulsar la economía familiar y el consumo local, así como fomentar una alimentación saludable, promover el consumo directo a productores mexicanos y eliminar intermediarios para ofrecer precios justos tanto para quienes compran como para quienes cultivan.
Estas son las ubicaciones de Del Campo a la Ciudad
- Iztapalapa: UH Mirasoles, Avenida José Clemente Orozco.
- Xochimilco: San Lucas Xochimanca, Deportivo San Andrés Ahuayucan (Nicolás Bravo esquina Benito Juárez).
- Benito Juárez: Narvarte Poniente, Glorieta Centro SCOP.
- Venustiano Carranza: Sevilla, esquina Torno y Yunque.
- La Magdalena Contreras: La Carbonera, Canal esquina Ayle.
- Coyoacán: Santa Úrsula, Ricardo esquina San Jorge.
- Cuauhtémoc: Juárez, Monumento a la Muñeca Lele (Amberes esquina Av. Chapultepec).
En breve más información.
Historias recomendadas:
- Se Mueve el Potencial Ciclón Sonia: Trayectoria Hoy de la Posible Tormenta por el Pacífico.
- Noche del Axolotl por Día de Muertos 2025 en CDMX: ¿Dónde Serán las Actividades Gratis?.
- CDMX Presenta Cartelera Oficial de Día de Muertos 2025: Estos Eventos Habrá en Octubre-Noviembre.