Del Campo a la Ciudad: ¿En Cuáles Alcaldías Venden Frutas y Verduras Más Baratas Hoy en CDMX?

Del Campo a la Ciudad llegará hoy, 20 de octubre de 2025 a varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), donde ofrecerá frutas y verduras más baratas. En N+ te decimos cuáles son las ubicaciones de los puntos de venta.

Con este programa las autoridades capitalinas señalaron que buscan impulsar la economía familiar y el consumo local, así como fomentar una alimentación saludable, promover el consumo directo a productores mexicanos y eliminar intermediarios para ofrecer precios justos tanto para quienes compran como para quienes cultivan.

Estas son las ubicaciones de Del Campo a la Ciudad

Iztapalapa: UH Mirasoles, Avenida José Clemente Orozco.

Xochimilco: San Lucas Xochimanca, Deportivo San Andrés Ahuayucan (Nicolás Bravo esquina Benito Juárez).

Benito Juárez: Narvarte Poniente, Glorieta Centro SCOP.

Venustiano Carranza: Sevilla, esquina Torno y Yunque.

La Magdalena Contreras: La Carbonera, Canal esquina Ayle.

Coyoacán: Santa Úrsula, Ricardo esquina San Jorge.

Cuauhtémoc: Juárez, Monumento a la Muñeca Lele (Amberes esquina Av. Chapultepec).

En breve más información.

