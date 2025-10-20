Inicio Ciudad de México Del Campo a la Ciudad: ¿En Cuáles Alcaldías Venden Frutas y Verduras Más Baratas Hoy en CDMX?

Del Campo a la Ciudad: ¿En Cuáles Alcaldías Venden Frutas y Verduras Más Baratas Hoy en CDMX?

Del Campo a la Ciudad es un programa de la CDMX que ofrece productos más económicos en diferentes alcaldías; te compartimos dónde se encuentran los puntos de venta de hoy

Del Campo a la Ciudad ofrece productos frescos a precios económicos. Foto: SAPCI

Del Campo a la Ciudad llegará hoy, 20 de octubre de 2025 a varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), donde ofrecerá frutas y verduras más baratas. En N+ te decimos cuáles son las ubicaciones de los puntos de venta.

Con este programa las autoridades capitalinas señalaron que buscan impulsar la economía familiar y el consumo local, así como fomentar una alimentación saludable, promover el consumo directo a productores mexicanos y eliminar intermediarios para ofrecer precios justos tanto para quienes compran como para quienes cultivan.

Estas son las ubicaciones de Del Campo a la Ciudad 

  • Iztapalapa: UH Mirasoles, Avenida José Clemente Orozco.
  • Xochimilco: San Lucas Xochimanca, Deportivo San Andrés Ahuayucan (Nicolás Bravo esquina Benito Juárez).
  • Benito Juárez: Narvarte Poniente, Glorieta Centro SCOP.
  • Venustiano Carranza: Sevilla, esquina Torno y Yunque.
  • La Magdalena Contreras: La Carbonera, Canal esquina Ayle.
  • Coyoacán: Santa Úrsula, Ricardo esquina San Jorge.
  • Cuauhtémoc: Juárez, Monumento a la Muñeca Lele (Amberes esquina Av. Chapultepec).

 

