Del Campo a la Ciudad: En Estas Alcaldías de CDMX Venden Frutas y Verduras Baratas Hoy

Si buscas ahorrar en tu despensa o no completas para tu despensa, hoy, 17 de octubre de 2025 en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) llegará el programa Del Campo a la Ciudad, que ofrece frutas, verduras y productos básicos a precios más accesibles que en supermercados o tianguis convencionales.

Este proyecto está impulsado por las autoridades capitalinas, tiene como objetivo apoyar la economía familiar y promover el consumo de alimentos saludables y que sean adquiridos a productores mexicanos de Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Puebla y de la CDMX.

También, a partir de este programa buscan el fomento de una alimentación más nutritiva y apoyar al campo mexicano sin intermediarios.

¿Cuáles son las ubicaciones de Del Campo a la Ciudad hoy?

Las jornadas de Del Campo a la Ciudad iniciarán a partir de las 10:00 de la mañana y estarán hasta las 2:00 de la tarde en los siguientes puntos:

Coyoacán: Ajusco III, en la intersección de Av. Aztecas y Rey Papatzin.

Tláhuac: Selene 1ª Sección, esquina Mar del Frío y Muralla Recta.

Tlalpan: Mesa Los Hornos, calles Xamiltepec y Cehuantepec.

Cuauhtémoc: Diagonal 20 de Noviembre, esquina con Tlaxcoaque.

Gustavo A. Madero: Defensores de la República, esquina con Norte 3.

Iztapalapa (Parque Castores): George M. Pullman, esquina Jacobo Watt.

Iztapalapa (Las Américas): Camellón Plutarco Elías Calles 1.

Como recomendación, lleva tus bolsas reutilizables o un carrito para poder transportar verduras, frutas y productos frescos cerca de tu casa.

