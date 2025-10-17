Inicio Ciudad de México Del Campo a la Ciudad: En Estas Alcaldías de CDMX Venden Frutas y Verduras Baratas Hoy

Del Campo a la Ciudad: En Estas Alcaldías de CDMX Venden Frutas y Verduras Baratas Hoy

|

N+

-

En las alcaldías tendrán variedad de productos económicos y frescos; aquí puedes revisar las ubicaciones de los puntos de venta de Del Campo a la Ciudad

Varias personas se encuentran comprando frutas y verduras.

Del Campo a tu Ciudad es un programa que ofrece frutas y verduras a precios bajos. Foto: SAPCI

COMPARTE:

Si buscas ahorrar en tu despensa o no completas para tu despensa, hoy, 17 de octubre de 2025 en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) llegará el programa Del Campo a la Ciudad, que ofrece frutas, verduras y productos básicos a precios más accesibles que en supermercados o tianguis convencionales.

Este proyecto está impulsado por las autoridades capitalinas, tiene como objetivo apoyar la economía familiar y promover el consumo de alimentos saludables y que sean adquiridos a productores mexicanos de Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Puebla y de la CDMX.

Video: ¿Cómo Ahorrar Dinero en el Desayuno Saludable de tu Hijo para la Escuela?

También, a partir de este programa buscan el fomento de una alimentación más nutritiva y apoyar al campo mexicano sin intermediarios. 

Nota relacionada: Alimentos Saludables que Debes Comer Hoy Para Ser Feliz; Aumentan Niveles de Serotonina.

¿Cuáles son las ubicaciones de Del Campo a la Ciudad hoy?

Las jornadas de Del Campo a la Ciudad iniciarán a partir de las 10:00 de la mañana y estarán hasta las 2:00 de la tarde en los siguientes puntos:

  • Coyoacán: Ajusco III, en la intersección de Av. Aztecas y Rey Papatzin.
  • Tláhuac: Selene 1ª Sección, esquina Mar del Frío y Muralla Recta.
  • Tlalpan: Mesa Los Hornos, calles Xamiltepec y Cehuantepec.
  • Cuauhtémoc: Diagonal 20 de Noviembre, esquina con Tlaxcoaque.
  • Gustavo A. Madero: Defensores de la República, esquina con Norte 3.
  • Iztapalapa (Parque Castores): George M. Pullman, esquina Jacobo Watt.
  • Iztapalapa (Las Américas): Camellón Plutarco Elías Calles 1.

Como recomendación, lleva tus bolsas reutilizables o un carrito para poder transportar verduras, frutas y productos frescos cerca de tu casa. 

Historias recomendadas:

FBPT

Sociedad
Inicio Ciudad de México En que alcaldias cdmx comprar frutas verduras baratas hoy 17 octubre 2025 mejor precio