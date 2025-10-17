Del Campo a la Ciudad: En Estas Alcaldías de CDMX Venden Frutas y Verduras Baratas Hoy
En las alcaldías tendrán variedad de productos económicos y frescos; aquí puedes revisar las ubicaciones de los puntos de venta de Del Campo a la Ciudad
Si buscas ahorrar en tu despensa o no completas para tu despensa, hoy, 17 de octubre de 2025 en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) llegará el programa Del Campo a la Ciudad, que ofrece frutas, verduras y productos básicos a precios más accesibles que en supermercados o tianguis convencionales.
Este proyecto está impulsado por las autoridades capitalinas, tiene como objetivo apoyar la economía familiar y promover el consumo de alimentos saludables y que sean adquiridos a productores mexicanos de Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Puebla y de la CDMX.
También, a partir de este programa buscan el fomento de una alimentación más nutritiva y apoyar al campo mexicano sin intermediarios.
¿Cuáles son las ubicaciones de Del Campo a la Ciudad hoy?
Las jornadas de Del Campo a la Ciudad iniciarán a partir de las 10:00 de la mañana y estarán hasta las 2:00 de la tarde en los siguientes puntos:
- Coyoacán: Ajusco III, en la intersección de Av. Aztecas y Rey Papatzin.
- Tláhuac: Selene 1ª Sección, esquina Mar del Frío y Muralla Recta.
- Tlalpan: Mesa Los Hornos, calles Xamiltepec y Cehuantepec.
- Cuauhtémoc: Diagonal 20 de Noviembre, esquina con Tlaxcoaque.
- Gustavo A. Madero: Defensores de la República, esquina con Norte 3.
- Iztapalapa (Parque Castores): George M. Pullman, esquina Jacobo Watt.
- Iztapalapa (Las Américas): Camellón Plutarco Elías Calles 1.
Como recomendación, lleva tus bolsas reutilizables o un carrito para poder transportar verduras, frutas y productos frescos cerca de tu casa.
