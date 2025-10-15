La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregará chips gratuitos con internet en diferentes lugares, donde se requiere apoyo para comunicarse ante las lluvias intensas que se registraron en los últimos días. En N+ te compartimos cuáles son los beneficios de este apoyo y quiénes podrán recibirlo.

Si conoces a alguien que resultó afectado por las lluvias intensas que provocaron inundaciones en varias partes de México o tú viviste esta situación y necesitas ayuda para comunicarte, podrás recibir un chip CFE con internet gratuito.

A través de la entrega de chips de telefonía móvil, la CFE busca restablecer la comunicación en zonas donde los daños por las lluvias han dejado incomunicada a la población.

Darán un total de 13 mil chips gratis, de los cuales 6 mil serán entregados en las oficinas de Correos México, mientras que el resto los repartirán en los Centros de Atención a Clientes de la CFE.

¿Qué incluyen los chips de la CFE?

Cada chip de la CFE incluirá lo siguiente:

2 GB de datos móviles.

250 minutos de llamadas.

250 mensajes SMS.

El apoyo es con el objetivo de que las personas damnificadas puedan mantenerse en comunicación y acceder a información de emergencia.

Estos son los puntos de entrega de los chips CFE

Puebla

Centros de Atención CFE: Lázaro Cárdenas y Huauchinango.

Oficina postal: Pahuatlán.

Hidalgo

Centros de Atención CFE: Zacualtipán, Metztitlán y Molango.

Oficinas postales: Huejutla de Reyes y Jacala de Ledezma.

Veracruz

Centros de Atención CFE: Entabladero, Cazones, Tihuatlán y Llano Enmedio.

Oficinas postales: Huayacocotla, Misantla, Pánuco, Álamo Temapache, Tihuatlán y Tuxpan.



