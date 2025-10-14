¿Cuáles Son los Hospitales del IMSS e ISSSTE Más Afectados por Lluvias e Inundaciones?

En la mañanera de hoy, 14 de octubre de 2025, el Gobierno compartió cuáles son los hospitales con más afectaciones por las lluvias e inundaciones de los últimos días.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) registró varios daños. Su titular, Martí Batres Guadarrama, explicó que la unidad médica de Álamo, Veracruz, se inundó.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que el Hospital Rural Villa Ávila Camacho, en La Ceiba, Puebla, fue el más afectado dentro de la red hospitalaria.

El IMSS mantiene en operación 25 hospitales y 748 unidades médicas de primer nivel para atender la emergencia en los cinco estados.

Cabe señalar que Alejandro Svarch Pérez, director general de IMSS-Bienestar, enfatizó que este martes se reanudarán las operaciones en nueve hospitales en el estado de Hidalgo y dos en Veracruz, y que antes de que termine la semana todas las unidades estarán nuevamente en funcionamiento.

¿Cuáles son las Unidades Médicas del IMSS que resultaron afectadas?

En Puebla resultaron afectadas:

Unidad Médica Hr Villa Ávila Camacho (La Caeiba), de segundo nivel, por inundación.

UFM Coronel Tito Hernández (María Puebla), primer nivel, resultó afectada por inundación.

En el estado de Veracruz:

Unidad Médica Familiar 42 Álamo, de primer nivel, por inundación.

UMF 9 El Higo, primer nivel, afectada por las inundaciones.

UMF Estero del Ídolo, primer nivel y resultó inundada.

UMF Bs 4-Temapache, de primer nivel, con afectación por inundación.

UFM Chinameca, primer nivel, inundación.

UMF Cuesta de la Laja Veracruz, de primer nivel, por inundación.

Las unidades incomunicadas son UMF Huitztipan, El Campo, Miguel Hidalgo (Jalacingo) y el Frijolillo.

Unidades Médicas del ISSSTE

Hospitales que resultaron afectados sin energía eléctrica en Hidalgo: UMF Metztitlán, CAF Calnali, CAF Huautla y UMF Molango.

CAF Tenango: incomunicado por deslaves y con riesgo de deslave

CMF Tulancingo: daños por caída de árbol.

CH Huejutla 20. filtraciones en urgencias.

HG Pachuca: no funcional y con filtraciones.

Veracruz: Benito Juárez, Platón Sánchez y Tempoal de Sánchez, Álamo, Cazones de Herrera

Puebla: CAF Pahuatlán, CH Huauchinango.

