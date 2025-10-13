Inundaciones en Veracruz: Damnificados Suplican por Medicamentos y Comida

Las inundaciones que azotaron la zona norte del estado de Veracruz son consideradas por los habitantes como las más devastadoras en los útimos 20 años, sin embargo, el daño se dejó ver horas después, cuando el nivel del agua comenzó a bajar. Casas invadidas por el lodo, muebles y electrodoméstios dañados por el paso del agua, vehículos encima de paredes de domicilios e incluso encimados uno sobre otro, calles repletas de basura, ropa y zapatos que se echaron a perder por el agua y el lodo.

El daño que ha sufrido la zona norte es notable, al grado de que los habitantes han mencionado que llevan días sin energía eléctrica, sin señal de teléfono, sin agua potable ni medicamentos. Hicieron un llamado a pedir que se agilicen los trabajos de limpieza ya que esto representa un foco de infección y al no tener medicinas, la situación se torna grave.

Algunas personas indican que tienen niños y adultos mayores que presentan complicaciones de salud y los insumos médicos son sumamente necesarios, así mismo, informaron que la comida es escasa, ya que en la zona han ocurrido actos de rapiña y robos, esto debido a la devastación en la zona y que tiendas de conveniencia, negocios y mercados también terminaro afectados por la inundación y lo poco que se salvó fue saqueado.

Esta tragedia ha dejado daños materiales e incuso pérdida de vidas humanas, personas que buscan a sus familiares y a sus mascotas, ya que incluso hubo animales luchando por su vida y otros más que no lograron sobrevivir, tal como es el caso de los perritos que murieron presuntamente ahogados el pasado fin de semana en un Centro de Bienestar Animal de Poza Rica.

¿Cuáles son las afectaciones hasta el momento en la zona norte de Vercaruz?

De acuerdo con las últimas actualizaciones emitidas por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se dio a conocer la cifra de las afectaciones que se tienen hasta este momento en la zona norte del estado de Veracruz por las lluvias e inundaciones registradas en los últimos días.

Hasta el momento, se tiene un total de 29 personas encontradas sin vida, así como 18 personas no localizadas. En la cuestión de zonas afectadas, se reportó que por lo menos 40 municipios son los que aún presentan afectaciones, de los cuales, 22 presentan los mayores daños.

Ciudadanos de distintos municipios han mostrado su solidadridad realizando acopio de víveres para que sean entregados a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones registradas al norte del estado de Veracruz.

