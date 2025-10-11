Centros de Acopio para Afectados por Inundaciones en Veracruz: ¿Dónde Están y Qué Puedo Llevar?
N+
Con motivo de las recientes inundaciones ocurridas en el norte del estado de Veracruz, se han habilitado distintos centros de acopio. Conóce aquí dónde se encuentran
COMPARTE:
Las lluvias que han azotado a la zona norte del estado de Veracruz, han causado que ríos y arroyos, salgan de su cauce provocando inundaciones en distintos municipios como Tuxpan, Poza Rica, Álamo Temapache, Tempoal, Papantla, entre otros, ocasionando afectaciones considerables en viviendas, pérdidas humanas y de mascotas.
Por esta razón, en la zona norte se han habilitado albergues y refugios temporales para salvaguardar la integridad de la población, sin embargo, se necesitan víveres para las personas que resultaron afectadas por este fenómeno natural, que según pobladores, no se vivía algo de esta magnitud desde hace más de 20 años.
Noticia relacionada: Activan Centro de Acopio en Boca del Río para Apoyar a Familias Afectadas de Poza Rica Veracruz
Así mismo, en distintos municipios del estado, se han instalado centros de acopio para recolectar alimentos y artículos de higiene personal para los habitantes de la zona norte del estado de Veracruz. A continuación, te mostramos en que lugares se encuentran dichos centros de acopio y qué productos son los que se solicitan.
Veracruz:
- Centro Cultural Ataranzas: Julio S. Montero, esquina Esteban Morales, en el Centro Histórico.
- Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles: Independencia 929, esquina Emparan, en el Centro Histórico.
- Fototeca Veracruz: Portal de Miranda 9, en el Centro Histórico.
- Centro Cultural Exconvento Betlehemita: Francisco Canal 508, esquina Ignacio Zaragoza, en el Centro Histórico.
- Casa Principal Centro Cultural: Mario Molina 315, en el Centro Histórico.
- Teatro de la Reforma: Rayón esquina 5 de Mayo, en el Centro Histórico.
Boca del Río:
- Estaciones de Bomberos Conurbados de Boca del Río: Ambas estaciones recibirán víveres, una se encuentra ubicada sobre el bulevar Migue Alemán, esquina Camino Real y en la Calle Paseo de las Flores, entre Cristóbal de Olid y España, las dos en el municipio de Boca del Río
- Universidad Veracruzana: Entrada Principal del campus Mocambo con dirección en la Calzada Juan Pablo II, Esquina Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez, Boca del Río, Veracruz. En este centro de acopio, los vívieres se recicbirán desde el domingo 12 al miércoles 15 de octubre de 9:00 a 18:00 horas.
- Casa Museo Agustín Lara: Localizado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortinez esquina con Ávila Camacho
Xalapa:
- Plaza Miguel Lerdo de Tejada: Ubicada en el centro de la capital del estado de Veracruz
- Gimnacio Universitario "Miguel Ángel Ríos Torres": ubicado en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, en la zona universitaria de Xalapa, Veracruz, en horario de 9:00 a 18:00 se recibirán víveres desde el domingo 12 al miércoles 15 de octubre
- Jardín de las Esculturas de Xalapa: Ubicado en Murillo Vidal.
- Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa: Xalapeños Ilustres 135, en el Centro Histórico
- Pinacoteca Diego Rivera: J.J. Herrera 5, ubicada en el Centro Histórico
- Teatro del Estado General Ignacio de la Llave: Av. Ignacio de la Llave, esquina Rubén Bouchez.
- Ágora de la Ciudad: Bajos del Parque Juárez.
Tlacotalpan:
- Centro Cultural del Sotavento: Miguel Z. Cházaro 57, Centro
Orizaba:
- Museo de Arte del Estado de Veracruz: Oriente 4 número 1262, esquina Calle Sur 23, Centro Histórico.
Coatepec:
- Centro Cultural de Coatepec: Jiménez del Campillo 4
Huatusco:
- Casa Museo Guillermo Landa: Avenida 1 Número 333, Centro Histórico
Papantla:
- Museo Teodoro Cano: Rodolfo Curti 101, Barrio del Naranjo
Coatzaoalcos:
- Estacióon de Bomberos en Coatzacoalcos: Se encuentra en la calle Román Marín 925 de la colonia Manuel Ávila
Poza Rica:
- Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI): Con dirección en el Bulevar Adolfo Ruiz Cortinez 306, Colonia Obras Sociales, Poza Rica, Veracruz, este centro de acopio recibirá los artículos desde el domingo 12 al miércoles 15 de octubre de 9:00 a 18:00 horas.
¿Qué artículos puedo llevar a estos centros de acopio?
Es importante conocer qué artículos se pueden llevar a estos centros de acopio, entre los más requeridos son alimentos y artículos de higiene personal, sin embargo, también se puede donar ropa y cobijas. Te mencionamos detalladamente los artículos necesarios:
|Agua embotellada
|Alimentos enlatados no perecederos
|Comida para bebé
|Ropa en buen estado
|Artículos de higiene personal
|Cobijas
|Pañales para bebé y adulto
|Alimento para mascotas
|Botiquín de primeros auxilios
|Artículos de limpieza como Cloro y jabón
|Escobas
|Cepillos
|Arroz
|Frijol
|Atún
|Avena
|Sal
|Galletas
|Toallas sanitarias
|Papel higiénico
El Comandante Bomberos Conurbados de Boca del Río, mencionó que por cuestiones de espacio y tiempo, no se recibrián botellas de agua ni ropa, en el centro de acopio de Bomberos de Coatzacoalcos, se informó que tampoco se recibirá ropa ni zapatos, mientras que en el resto de los centros de acopio no se hizo tal observación, por lo cual se recibirán sin problema.
Historias recomendadas:
- Este es el Reporte de Afectaciones por Inundaciones en la Zona Norte del Estado de Veracruz
- Bajan los Niveles de Agua en Poza Rica tras Desbordarse Río Cazones, al Norte de Veracruz
- Reportan Desbordamiento de Río Calabozo en Tempoal, Veracruz; Autoridades Habilitan Albergues
LAVR