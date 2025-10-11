Centros de Acopio para Afectados por Inundaciones en Veracruz: ¿Dónde Están y Qué Puedo Llevar?

Las lluvias que han azotado a la zona norte del estado de Veracruz, han causado que ríos y arroyos, salgan de su cauce provocando inundaciones en distintos municipios como Tuxpan, Poza Rica, Álamo Temapache, Tempoal, Papantla, entre otros, ocasionando afectaciones considerables en viviendas, pérdidas humanas y de mascotas.

Por esta razón, en la zona norte se han habilitado albergues y refugios temporales para salvaguardar la integridad de la población, sin embargo, se necesitan víveres para las personas que resultaron afectadas por este fenómeno natural, que según pobladores, no se vivía algo de esta magnitud desde hace más de 20 años.

Así mismo, en distintos municipios del estado, se han instalado centros de acopio para recolectar alimentos y artículos de higiene personal para los habitantes de la zona norte del estado de Veracruz. A continuación, te mostramos en que lugares se encuentran dichos centros de acopio y qué productos son los que se solicitan.

Veracruz:

Centro Cultural Ataranzas: Julio S. Montero, esquina Esteban Morales, en el Centro Histórico.

Boca del Río:

Estaciones de Bomberos Conurbados de Boca del Río: Ambas estaciones recibirán víveres, una se encuentra ubicada sobre el bulevar Migue Alemán, esquina Camino Real y en la Calle Paseo de las Flores, entre Cristóbal de Olid y España, las dos en el municipio de Boca del Río

Xalapa:

Plaza Miguel Lerdo de Tejada: Ubicada en el centro de la capital del estado de Veracruz

Tlacotalpan:

Centro Cultural del Sotavento: Miguel Z. Cházaro 57, Centro

Orizaba:

Museo de Arte del Estado de Veracruz: Oriente 4 número 1262, esquina Calle Sur 23, Centro Histórico.

Coatepec:

Centro Cultural de Coatepec: Jiménez del Campillo 4

Huatusco:

Casa Museo Guillermo Landa: Avenida 1 Número 333, Centro Histórico

Papantla:

Museo Teodoro Cano: Rodolfo Curti 101, Barrio del Naranjo

Coatzaoalcos:

Estacióon de Bomberos en Coatzacoalcos: Se encuentra en la calle Román Marín 925 de la colonia Manuel Ávila

Poza Rica:

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI): Con dirección en el Bulevar Adolfo Ruiz Cortinez 306, Colonia Obras Sociales, Poza Rica, Veracruz, este centro de acopio recibirá los artículos desde el domingo 12 al miércoles 15 de octubre de 9:00 a 18:00 horas.

¿Qué artículos puedo llevar a estos centros de acopio?

Es importante conocer qué artículos se pueden llevar a estos centros de acopio, entre los más requeridos son alimentos y artículos de higiene personal, sin embargo, también se puede donar ropa y cobijas. Te mencionamos detalladamente los artículos necesarios:

Agua embotellada Alimentos enlatados no perecederos Comida para bebé Ropa en buen estado Artículos de higiene personal Cobijas Pañales para bebé y adulto Alimento para mascotas Botiquín de primeros auxilios Artículos de limpieza como Cloro y jabón Escobas Cepillos Arroz Frijol Atún Avena Sal Galletas Toallas sanitarias Papel higiénico

El Comandante Bomberos Conurbados de Boca del Río, mencionó que por cuestiones de espacio y tiempo, no se recibrián botellas de agua ni ropa, en el centro de acopio de Bomberos de Coatzacoalcos, se informó que tampoco se recibirá ropa ni zapatos, mientras que en el resto de los centros de acopio no se hizo tal observación, por lo cual se recibirán sin problema.

