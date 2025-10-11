Este es el Reporte de Afectaciones por Inundaciones en la Zona Norte del Estado de Veracruz

En el comunicado que las autoridades gubernamentales emitieron este 11 de octubre de 2025, se dio a conocer el recuento de daños que se tiene hasta este momento en la zona norte del estado de Veracruz por las inundaciones que han ocurrido debido a las intensas lluvias registradas en la región.

Hasta el momento se reporta 55 municipios con afectaciones, con 16 mil viviendas dañadas y cuantificando, 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados. Se han rescatado 220 personas, y permanecen 19 refugios temporales activos, donde se brinda atención, alimentación y resguardo a 654 personas.

Noticia relacionada: Inundaciones en Veracruz: Permanecen Comunidades Bajo el Agua; Así Se ve Recorrido Aéreo

Video: Reportan el Saldo de Fallecidos por las Inundaciones Ocurridas en Poza Rica, Veracruz

Se han realizado el traslado de por lo menos 116 personas a zonas seguras y la realización de 3 evacuaciones médicas en coordinación con autoridades locales. Así mismo, se informó que CFE reporta 130 mil 819 usuarios afectados con un avance del 20.82% en la restitución del servicio eléctrico, en cuanto a la red estatal de carreteras, se reportan 19 incidencias, con 0.5 km atendidos de un total de 3.23 afectados.

Estas son las cifras actualizadas hasta el momento sobre el saldo y el recuento de daños ocurrido en la zona norte de del estado de Veracruz por las inundaciones ocurridas por lluvias y desbordamientos de ríos y arroyos en esta región del estado.

Baja el nivel del agua en Poza Rica y se dejan ver las afectaciones en la zona

Las autoridades de Protección Civil, por medio de sus canales oficiales, dieron la actualización en la que se informa acerca de los niveles actuales del Río Cazones. De acuerdo con información de la BOCATOMA de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), se dio a conocer que, aproximadamente a las 06:40 horas de este viernes 10 de ocutbre, el nivel del río se encontraba en 3.70 metros.

También emitieron la recomendación a la población para que se mantengan pendientes de información emitida sólo por autoridades y medios oficiales, tal como de Bocatoma CAEV de Poza Rica, así como reportar situaciones de emergencia al número 911. También se compartió que el punto crítico a raz de suelo es de 3.30 metros en la Ampliación Morelos, del Sector Quebradora.

Historias recomendadas:

LAVR