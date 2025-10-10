Bajan los Niveles de Agua en Poza Rica tras Desbordarse Río Cazones, al Norte de Veracruz

Por medio de canales oficiales, las autoridades de Protección Civil dieron la actualización en la que se informa acerca de los niveles actuales del Río Cazones. De acuerdo con información de la BOCATOMA de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), se dio a conocer que, aproximadamente a las 06:40 horas de este viernes 10 de ocutbre, el nivel del río se encontraba en 3.70 metros.

Así mismo, se emitió la recomendación a la población para que se mantengan pendientes de información emitida sólo por autoridades y medios oficiales, tal como de Bocatoma CAEV de Poza Rica, así como reportar situaciones de emergencia al número 911. También se compartió que el punto crítico a raz de suelo es de 3.30 metros en la Ampliación Morelos, del Sector Quebradora.

Comenzarán las labores de limpieza en Poza Rica al bajar los niveles del agua

De acuerdo con información oficial emitida en redes sociales por autoridades estatales, se dio a conocer que en Poza Rica han bajado los niveles de agua, por lo cual, al día de mañana sábado, de ser óptimas las condiciones climáticas, se realizarán labores de limpieza en las áreas afectadas.

Se informó también, que los albuergues de la zona continúan prestando servicio de manera normal. Hasta el momento, no se ha emitido información acerca de cuántas viviendas han resultado afectadas, ya que el paso de esta inundación sucedió hace apenas unas horas en el municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

