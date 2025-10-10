Bajan los Niveles de Agua en Poza Rica tras Desbordarse Río Cazones, al Norte de Veracruz
N+
Las afectaciones que dejó el desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica han sido considerables. Las autoridades mencionaron que el nivel del río ha bajado la tarde de este viernes.
COMPARTE:
Por medio de canales oficiales, las autoridades de Protección Civil dieron la actualización en la que se informa acerca de los niveles actuales del Río Cazones. De acuerdo con información de la BOCATOMA de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), se dio a conocer que, aproximadamente a las 06:40 horas de este viernes 10 de ocutbre, el nivel del río se encontraba en 3.70 metros.
Así mismo, se emitió la recomendación a la población para que se mantengan pendientes de información emitida sólo por autoridades y medios oficiales, tal como de Bocatoma CAEV de Poza Rica, así como reportar situaciones de emergencia al número 911. También se compartió que el punto crítico a raz de suelo es de 3.30 metros en la Ampliación Morelos, del Sector Quebradora.
Noticia relacionada: Reportan Desbordamiento de Río Calabozo en Tempoal, Veracruz; Autoridades Habilitan Albergues
Comenzarán las labores de limpieza en Poza Rica al bajar los niveles del agua
De acuerdo con información oficial emitida en redes sociales por autoridades estatales, se dio a conocer que en Poza Rica han bajado los niveles de agua, por lo cual, al día de mañana sábado, de ser óptimas las condiciones climáticas, se realizarán labores de limpieza en las áreas afectadas.
En POZA RICA ya bajaron los niveles de agua, mañana estaremos en condiciones de iniciar las labores de limpieza en las áreas afectadas.— Rocío Nahle (@rocionahle) October 11, 2025
Los albergues continúan prestando servicio y los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal brindando toda la ayuda.@Claudiashein pic.twitter.com/jeARXtbk7r
Se informó también, que los albuergues de la zona continúan prestando servicio de manera normal. Hasta el momento, no se ha emitido información acerca de cuántas viviendas han resultado afectadas, ya que el paso de esta inundación sucedió hace apenas unas horas en el municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.
Historias recomendadas:
- Muere Hombre al Caer con su Auto a Barranco Carretera Orizaba-Zongolica
- Se Registran Compras de Pánico en Poza Rica por Inundaciones al Desbordarse el Río Cazones
- Desbordamiento del Río Cazones Afecta Comercios de Poza Rica; Reportan Actos de Rapiña
LAVR