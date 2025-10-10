Muere Hombre al Caer con su Auto a Barranco Carretera Orizaba-Zongolica

La mañana de este viernes 10 de octubre, un hombre perdió la vida cuando viajaba en un automóvil particular sobre la carretera Orizaba-Zongolica, a la altura de Cruz Verde en el municipio de Los Reyes, en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo al reporte, el hombre se percató que había un derrumbe y al intentar librarlo para seguir su camino, derrapó y cayó al barranco, donde perdió la vida. Presuntamente, la víctima se trataría de Carlos, un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Zongolica y vecino de Ciudad Mendoza.

Vecinos que presenciaron el incidente, llamaron a las autoridades y trataron de auxiliar al conductor, pero la magnitud y la inestabilidad del terreno dificultaron las labores de rescate. Equipos de Protección Civil y cuerpos de emergencia, acudieron al sitio para retirar los escombros y confirmar el fallecimiento del hombre.

Volcadura de camioneta en el bulevar Tratados de Córdoba

Durante la tarde del pasado jueves 9 de octubre, se registró la volcadura de una camioneta en el carril procedente del centro de la ciudad hacia el distribuidor vial El Diamante en el bulevar Tratados de Córdoba. De acuerdo al reporte, el conductor perdió el control del vehículo y volcó, quedando en medio de ambos carriles.

Paramédicos de la Cruz Roja, acudieron para tomar conocimiento de los hechos, pero no fue necesario hospitalizar a quien manejaba. Un carril fue abanderado por elementos de la policía municipal y de protección civil, y agentes viales acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

Desde la noche de este miércoles y durante la mañana del jueves, las lluvias han prevalecido y las condiciones inestables del clima van a continuar, por lo que se exhorta a manejar con mucha precaución.

