Protección Civil Mantiene Operativo de Auxilio por Desbordamiento de Río Cazones en Poza Rica

La Secretaría de Protección Civil informó que se mantiene activo el operativo de auxilio, atención y apoyo humanitario, en el norte del estado de Veracruz, ante el desbordamiento del río Cazones y las inundaciones registradas en los municipios de Poza Rica y Álamo Temapache.

Video: Inundaciones en Veracruz Dejan Cientos de Viviendas Afectadas y Comunidades Incomunicadas

Además, del operativo constante, se informó que se habilitaron refugios temporales en la zona, y se realizan recorridos de verificación y evaluación de daños, en coordinación con autoridades municipales.



Se encuentra activo el Plan Marina en Fase de Auxilio por las afectaciones en Poza Rica, Veracruz

La Marina informó este viernes 10 de octubre, que a través de la Armada de México, se implementó el Plan Marina en su Fase de Auxilio, en la zona norte del estado de Veracruz, esto debido a las inundaciones que se originaron, por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

Además, se realizaron tres evacuaciones médicas y 116 personas ya han sido auxiliadas en zonas que resultaron inundadas. Aunado a esto, se desplegaron tres Brigadas de Respuesta ante Emergencias con 100 elementos navales, los cuales se encuentran en los municipios de Álamo Temapache y Poza Rica.

También, se informó que cuentan con equipo especializado para reducir los niveles de agua en las zonas de mayor afectación, y una planta generadora de energía eléctrica.

Como medida de prevención, continua la suspensión de clases en los municipios de Poza Rica y Álamo Temapache, como lo informaron autoridades de Protección Civil del estado de Veracruz, por el pronóstico de lluvias fuertes en la región, y así resguardar a la ciudadanía de las inundaciones que se reportan ya en gran parte de la zona.

