Rescatan a Familia y Bebé Recién Nacido Atrapados en Inundaciones de Álamo Temapache, Veracruz

Derivado de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en la zona norte de la entidad, en el municipio de Álamo Temapache, una familia entre ellos un bebé de sólo un mes y medio de nacido, fue rescatada por la unidad marítima de la Policía Estatal, ya que se encontraban atrapados en su vivienda debido a las inundaciones.

En este municipio se puso en marcha el plan Tajín por parte de Protección Civil del estado, y también por parte de elementos de la Policía Estatal. Logrando poner a salvo a esta familia entre ellos a este bebé que habían quedado incomunicados y atrapadas al interior de la vivienda, esto debido a las inundaciones que se han generado.

📣 Como parte de las acciones del #PlanTajín, en el municipio de Álamo, nuestros personal de la Unidad Marítima de la Policía Estatal lograron el rescate de una familia que se encontraba atrapada en su vivienda debido a las inundaciones, entre ellos un bebé. 🌧️🚨 pic.twitter.com/qD93ECJEVS — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) October 10, 2025

Se informó que se siguen reforzando la tareas para que se realicen recorridos en la zonas afectadas para brindar auxilio a personas que todavía lo requieran y sobretodo alertar aquellos que se encuentran en zona de riesgo acudan a un refugio y así evitar ponerse o exponerse situaciones de este tipo, afortunadamente esta familia incluidos este bebé lograron ser rescatados esto en Álamo.

Información en desarrollo…