Muere Policía en Inundaciones Mientras Realizaba Trabajos de Rescate en Papantla, Veracruz

La tarde de este viernes 10 de octubre, por medio de una conferencia de prensa, el Secretario de Gobernación de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que a raíz de las inundaciones registradas en la zona norte del estado de Veracruz, una persona perdió la vida.

El secretario informó que se trató de un policía que acudió al llamado de la población para realizar el servicio a la comunidad en tareas de rescate en la ciudad de Papantla, para atender la contingencia. Hasta el momento es el único deceso reportado por parte de las autoridades.

Un policía en tema de servicio a la comunidad lamentablemente falleció, se va a atender a su familia, se va a atender este tema lamentable, es una persona que estaba dando su trabajo para atender esta contingencia y tuvo este accidente y falleció en el apoyo que estaba dando.

No se informó si existe reporte de personas desaparecidas, sin embargo, mencionan que continuarán revisando la información ya que las afectaciones por las lluvias han sido considerables en la zona norte del estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Desbordamiento del Río Cazones Afecta Comercios de Poza Rica; Reportan Actos de Rapiña

Familia pide ser rescatada al quedarse atrapada en su vivienda por las inundaciones en Poza Rica

Por medio de una llamada realizada con Nmás Veracruz, una habitante del municipio de Poza Rica, localizado al norte del estado de Veracruz, compartió que se encontraba con su familia en espera de ser rescatados, tras quedar atrapados en las inundaciones registradas en las últimas horas.

Fue a través de una publicación realizada en redes sociales que la mujer pidió la ayuda. En dicha publicación narraba que eran 4 personas las que se encontraban atrapadas, así como su perro, en un domicilio de la colonia 27 de septiembre, en el municipio de Poza Rica.

Video: Inundaciones en Veracruz: Habitantes se Refugian en Azoteas por Desastre en Poza Rica

En la publicación mencionaba que se encontraba con una persona con discapacidad visual y derivado de su posteo, se logró contactar a la mujer de identidad resguardada, quien compartió en exclusiva para Nmás Veracruz, que el agua subió aproximadamente 3 metros en cuestión de minutos, durante las primeras horas de este viernes 10 de octubre.

Aquí subió como 3 metros, de hecho estamos en la azotea, estamos en el tercer piso

La familia finalizó compartiendo que todos se encontraban bien, pero que solicitaban la ayuda para ser rescatados pronto.

Historias recomendadas:

LAVR