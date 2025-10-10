Activan Operativo de Vigilancia por Incremento de Nivel del Río Tuxpan en el Norte de Veracruz

En el municipio de Tuxpan desde las 9 de la noche del jueves 9 de octubre el Río Tuxpan ha comenzado a mostrar un incremento en su nivel, causando alarma en la población, que recuerda la inundación registrada en este municipio en el transcurso del año 1999. Por este motivo las autoridades mantienen activo un operativo de vigilancia monitoreando el nivel que registra el río, se informó que de manera preventiva fueron instalados algunos refugios para personas que habitan en zonas de riesgo.

Autoridades Protección Civil en Tuxpan dieron a conocer que al rededor de 30 personas ya se encuentran haciendo uso de los refugios dispuestos en algunas comunidades. En la zona centro de la ciudad los comercios se mantienen atentos al nivel del afluente del Río Tuxpan.

Durante la mañana de este viernes 10 de octubre el afluente del río ya ha invadido al menos dos carriles del bulevar Jesús Reyes Heroles, sin representar hasta el momento una amenaza para los habitantes. Exhortaron a la ciudadanía a no alarmarse y realizar actividades de prevención.

Por ello se mantiene la vigilancia constante y se recomienda a las personas no acercarse a la zona del Río con la intención de evitar riesgos y accidentes. Además de mantenerse atentos a las comunicados emitidos por autoridades de Protección Civil a través de canales oficiales.

Información en desarrollo...

FPF