Roca del Altar de Stonehenge Viajó en un Glaciar Más de 700 Kilómetros

La Piedra del Altar, un megalito de 6 toneladas ubicado en Stonehenge, viajó 700 kilómetros desde su lugar de origen, en Escocia, hasta el sur de Inglaterra. Ahora, un nuevo estudio sugiere que parte de este viaje se hizo a bordo de un glaciar.

Stonehenge es uno de los principales monumentos megalíticos que se construyeron entre el fin de la Edad de Piedra y la Edad de Bronce.

La construcción se habría realizado durante el Neolítico, hace 5 mil años.

El misterio del Altar de Stonehenge

Cada solsticio de verano, el Sol se alinea con el centro de Stonehenge, en un espectáculo que atrae a cientos de turistas. Durante este día, el más largo del año en el hemisferio norte, nuestra estrella ilumina directamente un sitio en específico: el Altar, mote que se ha puesto a una losa de arenisca de 6 toneladas.

Investigaciones recientes afirman que esta losa se formó en la cuenca de Orcadia, una región de roca sedimentaria; es decir, que se forma con la compactación de material durante millones de años. El detalle es que la cuenca de Orcadia se ubica al norte de Escocia, a 700 kilómetros de distancia del sur de Inglaterra.

¿Cómo movieron los humanos del Neolítico un monolito de 6 toneladas? Esto es como mover un autobús de pasajeros desde la Ciudad de México hasta Nayarit, sin máquinas y sin ruedas.

A lo largo de las décadas, los arqueólogos han propuesto que los constructores de Stonehenge usaron mar o tierra para llevar la enorme roca. Otros han propuesto que el monolito fue trasladado por obra de la naturaleza.

Un glaciar transportó la roca del glaciar hacia Stonehenge

Ahora un estudio publicado en la revista Journal of Quaternary Science propone una solución intermedia: al menos la mitad del camino, el monolito de 6 toneladas viajó a bordo de un glaciar.

Hoy en día los glaciares son cada vez menos comunes en el mundo, y casi extintos en nuestro país, pero hubo un tiempo en que eran el paisaje más común en buena parte del planeta. Un glaciar es una masa de hielo que crece sobre la tierra durante milenios o millones de años, gracias a la acumulación y compactación de la nieve. Millones de nevadas forman grandes rocas de hielo que abarcan áreas tan grandes como países.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Piedra del Altar de Stonehenge fue Transportada desde Escocia

Según lo arqueólogos y geólogos de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y de la Universidad de Perth, en Australia, la roca del Altar de Stonehenge podría haber viajado gran parte del recorrido entre Escocia y el sur de Inglaterra llevado por un glaciar. Para llegar a esta conclusión, los científicos crearon modelos computacionales que simulan el avance de los glaciares en la región.

Este análisis indica que el recorrido coincide con el flujo del hielo desde la cuenca de Orcadia hasta la región que hoy se conoce como Banco de Dogger. De ser cierta esta ruta, el monolito habría viajado “por sí solo” al menos 300 kilómetros. Hoy en día Dogger Bank se ubica hacia el este de Inglaterra, en medio del mar del Norte, pero en ese entonces la zona estaba emergida.

Ahora bien, esto explica la mitad del viaje, pero los científicos admiten que aún faltaría por explicar la otra mitad del camino hacia Stonehenge. Este recorrido habría sido hecho necesariamente por los humanos. Al respecto, el estudio admite:

“El transporte glacial pudo haber proporcionado una etapa intermedia en el recorrido de la piedra, pero por sí solo no puede explicar su ubicación final en la llanura de Salisbury. Incluso en un escenario con ayuda glacial, habría sido necesario un transporte antropogénico sustancial”.

Es decir, ahora solo falta por explicar cómo movieron el peso equivalente a un autobús, sin máquinas ni ruedas, desde Morelia hasta la Ciudad de México.