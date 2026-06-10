Roca del Altar de Stonehenge Viajó en un Glaciar Más de 700 Kilómetros

Un nuevo estudio sugiere que un monolito de 6 toneladas ubicado en Stonehenge habría viajado 700 kilómetros a bordo de un glaciar

StonehengeMonolito de Stonehenge habría viajado 700 kilómetros a bordo de un glaciar. Foto: Reuters

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¿Cómo llegó una roca de 6 toneladas a Stonehenge desde Escocia? Un glaciar podría haber hecho la mitad del trabajo. Descubre más sobre este fascinante viaje prehistórico.

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