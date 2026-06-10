Detienen a Hombre Presuntamente Alcoholizado por Provocar Muerte de Gata en Tijuana

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la avenida Mexicanidad, tras un reporte realizado por la pareja del detenido

Detenido maltrato animal tijuanaFoto: SSPCM

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Impactante caso en Tijuana: un hombre detenido por presunto maltrato animal tras la muerte de una gata. La policía investiga. ¿Qué opinas de estos actos?

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Detienen a Hombre Presuntamente Alcoholizado por Provocar Muerte de Gata en Tijuana