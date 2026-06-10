Detienen a Hombre Presuntamente Alcoholizado por Provocar Muerte de Gata en Tijuana

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) por su presunta participación en actos de maltrato y crueldad animal en la colonia Insurgentes de Tijuana.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la avenida Mexicanidad, donde agentes municipales acudieron luego de recibir un reporte relacionado con una persona agresiva.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con una mujer, quien señaló que momentos antes su pareja sentimental, presuntamente bajo los efectos del alcohol, había provocado la muerte de su mascota.

Localizaron al Felino Dentro de la Vivienda

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría sujetado a una gata por el cuello hasta causarle la muerte. Posteriormente, presuntamente intentó retirar el cuerpo del animal del domicilio.

Con autorización de la reportante, los agentes ingresaron al inmueble para verificar la situación y localizaron el cuerpo del gato en el área del baño. Según la SSPCM, el animal presentaba indicios compatibles con los señalamientos realizados por la denunciante.

Tras recabar la información en el lugar y ante el señalamiento directo de la mujer, los oficiales detuvieron a Carlos Roberto “N”, de 31 años de edad.

El hombre fue informado de sus derechos constitucionales y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

APG