Plan Marina en Fase de Auxilio por Inundaciones al Norte del Estado de Veracruz

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que se implementó el Plan Marina en su Fase de Auxilio, en el norte del estado de Veracruz, derivado de las afectaciones que dejaron las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Personal naval realizó tres evacuaciones médicas y 116 personas ya han sido auxiliadas en zonas que resultaron inundadas.

Video: Poza Rica, Veracruz, Amanece Bajo el Agua; Se Desborda el Río Cazones (VIDEOS)

Se desplegaron tres Brigadas de Respuesta ante Emergencias con 100 elementos navales, quienes se encuentran en los municipios de Álamo Temapache y Poza Rica, con 17 vehículos, entre ellos dos autobuses, dos pipas de agua y dos ambulancias. También, se informó que cuentan con equipo especializado como una motobomba de achique, para reducir los niveles de agua en las zonas de mayor afectación, y una planta generadora de energía eléctrica.

Noticia relacionada: Videos de las Inundaciones en Poza Rica, Veracruz: Así se Ven las Calles Bajo el Agua

La Marina también se empleó una embarcación menor tipo BOA, para trasladar a las familias afectadas a zonas seguras. Además, compartieron que en caso de requerir apoyo, se puede solicitar a través de los siguientes números telefónicos y correos electrónicos.

Primera Región Naval (Veracruz, Veracruz):

Teléfono: 2293-391518; correo electrónico: rn1@semar.gob.mx

Sector Naval de Tuxpan:

Teléfono: 783-837-0810 correo electrónico: navtux@semar.gob.mx

Seguirán las lluvias en Veracruz este viernes 10 de octubre 2025

Se mantiene el potencial de lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas, sobre la región centro y sur del estado de Veracruz. Asimismo, debido al establecimiento de vaguadas prevalecerá el potencial de tormentas locales que podrían ocasionar chubascos, rachas de viento fuerte, oleaje elevado, actividad eléctrica.

Hay suspensión de clases al norte del estado de Veracruz por lluvias

Este viernes 10 de octubre, se mantiene la suspensión de clases; así lo informaron autoridades de Protección Civil del estado de Veracruz, derivado del análisis del pronóstico de las lluvias significativas en la región. Se dio a conocer que dicha cancelación será para todos los niveles educativos en por lo menos 38 municipios.

Historias recomendadas:

LLZH