Lista de Municipios que Suspenderán Clases por Lluvias en Veracruz Este 10 de Octubre 2025

La noche de este jueves ocho de octubre, por medio de un boletín, autoridades de Protección Civil del estado de Veracruz, informaron que derivado del análisis del pronóstico de las lluvias significativas en el estado de Veracruz, se ha determinado llevar a cabo la suspensión de clases para este viernes 10 de octubre de 2025.

Se dio a conocer que dicha cancelación será para todos los niveles educativos en por lo menos 38 municipios del estado de Veracruz:

Álamo Temapache Huayacocotla Tancoco Benito Juárez Ilamatlán Tantima Castillo de Teayo Ixcatepec Tantoyuca Cazones de Herrera Ixhuatlán de Madero Tecolutla Cerro Azul Naranjos Amatlán Tempoal Chelma Ozuluma de Mascareñas Tepetzintla Chiconamel Papantla Texcatepec Chicontepec Pánuco Tihuatlán Chinampa de Gorostiza Platón Sánchez Tlachichilco Chontla Pueblo Viejo Tuxpan Citlaltépetl Tamalín Zacualpan El Higo Tamiahua Zontecoamatlán de López y Fuentes Gutiérrez Zamora Tampico Alto

Protección Civil recomienda extremar precauciones por la persistencia de lluvias

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC), mantiene activa la Alerta Gris del SIAT-Yer en Fase de Acción. La decisión se adopta tras el análisis de los pronósticos meteorológicos más recientes, los cuales indican que persistirán lluvias de intensidad significativa, con posibilidad de crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de montaña.

Las autoridades hicieron el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales, vigilar los niveles de ríos y arroyos, evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas a pie o en vehículos y a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.