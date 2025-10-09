Lista de Municipios que Suspenderán Clases por Lluvias en Veracruz Este 10 de Octubre 2025
Derivado de las lluvias registradas en Veracruz, las autoridades han determinado suspender las actividades escolares en varios municipios del estado.
La noche de este jueves ocho de octubre, por medio de un boletín, autoridades de Protección Civil del estado de Veracruz, informaron que derivado del análisis del pronóstico de las lluvias significativas en el estado de Veracruz, se ha determinado llevar a cabo la suspensión de clases para este viernes 10 de octubre de 2025.
Se dio a conocer que dicha cancelación será para todos los niveles educativos en por lo menos 38 municipios del estado de Veracruz:
|Álamo Temapache
|Huayacocotla
|Tancoco
|Benito Juárez
|Ilamatlán
|Tantima
|Castillo de Teayo
|Ixcatepec
|Tantoyuca
|Cazones de Herrera
|Ixhuatlán de Madero
|Tecolutla
|Cerro Azul
|Naranjos Amatlán
|Tempoal
|Chelma
|Ozuluma de Mascareñas
|Tepetzintla
|Chiconamel
|Papantla
|Texcatepec
|Chicontepec
|Pánuco
|Tihuatlán
|Chinampa de Gorostiza
|Platón Sánchez
|Tlachichilco
|Chontla
|Pueblo Viejo
|Tuxpan
|Citlaltépetl
|Tamalín
|Zacualpan
|El Higo
|Tamiahua
|Zontecoamatlán de López y Fuentes
|Gutiérrez Zamora
|Tampico Alto
Protección Civil recomienda extremar precauciones por la persistencia de lluvias
La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC), mantiene activa la Alerta Gris del SIAT-Yer en Fase de Acción. La decisión se adopta tras el análisis de los pronósticos meteorológicos más recientes, los cuales indican que persistirán lluvias de intensidad significativa, con posibilidad de crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de montaña.
Las autoridades hicieron el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales, vigilar los niveles de ríos y arroyos, evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas a pie o en vehículos y a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.