Videos de las Inundaciones en Poza Rica, Veracruz: Así se Ven las Calles Bajo el Agua

El municipio de Poza Rica, en el norte de Veracruz, amaneció bajo el agua este viernes 10 de octubre de 2025 debido al desbordamiento del Río Cazones, derivado de las lluvias torrenciales que han azotado a la región los últimos días.

Y es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esa región es afectada actualmente por un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que permanecerá frente a las cosas del Pacífico sur mexicano.

Debido a dichos fenómenos meteorológicos, hoy seguirán las lluvias de distinta intensidad en 22 estados de la República Mexicana:

Lluvias intensas : Veracruz , Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

: , Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Lluvias muy fuertes : Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas.

: Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas. Lluvias fuertes : Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México , Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa.

: Tabasco, Tlaxcala, , Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa. Chubascos : Zacatecas, Durango y Sonora.

: Zacatecas, Durango y Sonora. Lluvias aisladas: Coahuila y Chihuahua.

Lluvias azotan Veracruz

Las intensas lluvias en Veracruz, que incluso rompieron récord los últimos días, causaron severos estragos en el norte de la entidad.

En Poza Rica, el desbordamiento del Río Cazones inundó varias colonias, calles y avenidas, afectando a decenas de familias.

En los videos compartidos en diversas redes sociales se pudo apreciar la devastación en la zona. En el fraccionamiento Floresta, varias personas tuvieron que subir a los techos por el alto nivel del agua, que prácticamente cubrió en su totalidad las primeras plantas de las viviendas.

También la terminal de autobuses quedó bajo el agua y las grabaciones dieron cuenta de vehículos que fueron arrastrados por la corriente, así como personas agarradas de postes y palmeras para evitar ser llevadas por el agua.

Video: Poza Rica, Veracruz, Amanece Bajo el Agua; Se Desborda el Río Cazones

Evacuan a pobladores en Poza Rica

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz informó en Facebook que se activaron tres refugios temporales ante las evacuaciones en Poza Rica:

Casa del Migrante, en avenida Papantla s/n, colonia Jardines de Poza Rica. Centro Recreativo del SUTERM, en Gardenia y Alcatraz, colonia Ampliación Salvador Allende. Casa de la Cultura, en Ferrocarril y Aviación Vieja, Poza Rica.

Suspenden clases por lluvias en Veracruz

Las autoridades del estado también reportaron la suspensión de clases hoy en todos los niveles educativos en 39 estados.

Municipios sin clases por lluvias en Veracruz. Foto: X @PCEstatalVer

Mientras que la gobernadora Rocío Nahle ayer sobrevoló el norte de Veracruz, y reportó afectaciones en Álamo, Tantoyuca, Gutiérrez Zamora, Poza Rica y Coatzintla.

Añadió que se habilitaron albergues, se implementó el Pan DN-III y el Ejército y la Marina iniciaron apoyos con lanchas para ayudar a sacar a la población de zonas inundadas y llevarlas a los refugios.

¿Cómo pedir apoyo ante afectaciones en Veracruz?

En un comunicado, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que para atender a la población afectada en Veracruz se desplegaron tres Brigadas de Respuesta ante Emergencias con 100 elementos navales, quienes apoyan en los municipios de Álamo Temapache y Poza Rica.

El personal naval además señaló que cuenta con 17 vehículos, entre ellos dos autobuses, dos pipas de agua y dos ambulancias, así como equipo especializado como una motobomba de achique, la cual sirve para reducir los niveles de agua en las zonas de mayor afectación; así como una planta generadora de energía eléctrica.



“También se emplea una embarcación menor tipo BOA para traslados de familias afectadas a zonas seguras y se reparte agua embotellada”, agregó.

Para atención de emergencias o solicitudes de apoyo, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía los siguientes números telefónicos y correos electrónicos:

Primera Región Naval (Veracruz, Veracruz): Teléfono: 2293-391518; correo electrónico: rn1@semar.gob.mx

Sector Naval de Tuxpan: Teléfono: 783-837-0810 correo electrónico: navtux@semar.gob.mx

