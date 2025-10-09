Autoridades Alertan a Evacuar Zonas Vulnerables por Incremento en Nivel de Río en Tecolutla

Autoridades del municipio de Tecolutla alertaron a la ciudadanía este jueves 9 de octubre, sobre la apertura de compuertas de la presa Soledad, lo que dejaría afectaciones en la zona.

De acuerdo con la información, se tomó la decisión de abrir las compuertas, lo que provocaría un incremento en el nivel del río Tecolutla, generando afectaciones a las personas que vivan a la orilla del cuerpo de agua ubicado al norte del estado de Veracruz.

Como medida de prevención, se exhortó a evacuar dicha zona de riesgo, y acudir a al albergue activado en la casa de cultura en el municipio de Tecolutla.

Información en desarrollo...