Familia Atrapada en Azotea por Inundaciones en Poza Rica Pide ser Rescatada por Redes Sociales

A través de una llamada con Nmás Veracruz, una habitante del municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz, compartió que se encontraba con su familia en espera de ser rescatados, tras quedar atrapados en las inundaciones registradas en las últimas horas.

Como primera acción, la mujer pidió la ayuda mediante su perfil en las redes sociales, en donde narraba que eran 4 personas, las que se encontraban atrapadas y un perro, en un domicilio de la colonia 27 de septiembre, en Poza Rica.

VIDEO: Rescatan a un Hombre y sus 13 Perros Tras Quedar Atrapados Inundaciones en Veracruz

En la publicación que se volvió viral, añadió que con ella se encontraba un hombre con discapacidad visual, por lo que pedía el apoyo de que fueran rescatados, ya que permanecían en una azotea, resguardándose de las inundaciones.

Derivado de su posteo, se logró contactar a la mujer de identidad resguardada, quien compartió en exclusiva para Nmás Veracruz, que el agua subió aproximadamente 3 metros en cuestión de minutos en su vivienda, durante las primeras horas de este viernes 10 de octubre.

Aquí subió como 3 metros, de hecho estamos en la azotea, estamos en el tercer piso

Noticia relacionada: Muere Policía en Inundaciones Mientras Realizaba Trabajos de Rescate en Poza Rica, Veracruz

Además, narró que se encontraban durmiendo cuando el agua llegó a su domicilio en la calle Puerto Rico, por lo que no se enteraron sobre la evacuación, de la cual según la mujer, fueron informados mediante internet. Así lo externó.

Si nos informaron por internet, pero todo fue en la madrugada y uno estaba dormido, en la madrugada subieron en facebook que subió el río pero estábamos dormidos a la 1 de la mañana, a mi calle no vino nadie

La familia finalizó compartiendo que todos se encontraban bien, pero que solicitaban la ayuda para ser rescatados pronto.

Afectaciones en Poza Rica por inundaciones

Las fuertes lluvias registradas en el municipio de Poza Rica, originaron que se desbordara el río Cazones, provocando inundaciones devastadoras en la zona norte del estado, las cuales dejaron decenas de viviendas dañadas, pérdidas materiales cuantiosas, cortes en la energía eléctrica, autos volcados por la corriente, e incluso una persona fallecida.

Video: Se Desatan Saqueos en Tiendas luego de Inundaciones en Poza Rica, Veracruz

Historias recomendadas: