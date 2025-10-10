Inundaciones Dejan Incomunicado al Municipio de Platón Sánchez, al Norte de Veracruz

La tarde de este viernes 10 de octubre, se han reportado inundaciones en el municipio de Platón Sánchez derivado de las intensas lluvias registradas durante los últimos días en el estado de Veracruz, ocasionando que el municipio se encuentre incomunicado con otras localidades.

También se dio a conocer que hay afectaciones el suministro de energía eléctrica, así como en señal de telefonía. Durante la madrugada de este viernes, autoridades municipales y de Protección Civil informaron que se realizaron trabajos para evacuar a la población en zonas vulnerables o que estuvieran en áreas de riesgo de inundación. Actualmente, los accesos a este municipio se encuentran cerrados.

Habitantes del municipio de Platón Sánchez tuvieron que ser llevados a los distintos albergues que fueron habilitados con el fin de salvaguardar la integridad de la población ya que ha sido considerable el aumento del agua. Las autoridades hacen un llamado a la población a no hacer caso omiso a las recomendaciones de Protección Civil.

Información en desarrollo...