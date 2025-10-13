Asesinan al Padre de Lauro Becerra García, Alcalde Electo de Coxquihui, Veracruz

La tarde de este lunes 13 de octubre, se registró un hecho de violencia en el municipio de Coxquihui, dado que se reportó el asesinato de Lauro Becerra Tirzo, padre del alcalde electo por el Partido Acción Nacional (PAN) en ese municipio, Lauro Becerra.

Los hechos de violencia se registraron en la entrada de su rancho ubicado en la localidad conocida como “La Fábrica”, en donde presuntamente habría sido atacado con arma de fuego. Fueron los trabajadores quienes hicieron el hallazgo del hombre y a pesar de que se solicitaron los serivcios de emergencia, no lograron salvarle la vida.

Cabe recordar, que el pasado sábado 10 de mayo, Lauro Becerra García, alcalde electo, ya había sido blanco de un presunto atentado en el que lanzaron una bomba molotov contra su vivienda. Se reportó que en ese hecho nadie resultó herido. El Partido Acción Nacional en Veracruz (PAN), lamentó estos hechos de violencia que han envuelto al estado, pero principalmente al municipio de Coxquihui.

A través de un comunicado en sus redes sociales, se hizo el llamado a las autoridades para que el crimen se investigue con transparencia y se esclarezcan los hechos ocurridos en la localidad de "La Fábrica".

Patido Acción Nacional lamenta el asesinato de Lauro Becerra Tirzo en Coxquihui

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que que, en medio de la tragedia que enfrentan las familias en el estado por las recientes inundaciones, se lamenta profundamente el asesinato de Lauro Becerra Tirzo, padre del alcalde electo Lauro Becerra García, en el municipio de Coxquihui.

El partido indicó que este nuevo hecho de violencia agrava el sufrimiento de los veracruzanos y recuerda que, desde hace varios meses, Coxquihui ha estado envuelto en un clima de inseguridad.

También añadieron que este trágico suceso confirma la grave crisis de inseguridad que atraviesa nuestro estado y causa profunda consternación entre los habitantes de Coxquihui, quienes expresan una creciente preocupación ante la persistente ola de violencia que afecta al municipio.

