Inundaciones en Veracruz: Abren Número de Emergencias para Reportar Personas Desaparecidas

Fue habilitado un número de emergencias, para reportar a las personas desaparecidas, tras las inundaciones que se registraron en la zona norte del estado de Veracruz, luego de que se desbordara el río Cazones, por las fuertes lluvias de las últimas horas.

Debido al fuerte impacto del agua, municipios como Poza Rica y Álamos Temapache quedaron bajo el agua, dejando afectaciones graves. Es por ello que autoridades, informaron que el número 079 se mantiene habilitado, para hacer reportes sobre personas no localizadas.

Protección Civil detalla que el número 079, está disponible para recibir reportes de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Se exhorta a la población a hacer buen uso de esa línea de emergencia.

Video: Inundaciones en Álamo Veracruz Dejan sin Medicinas Luz Comida ni Víveres a los Habitantes

Saldo de personas fallecidas en Veracruz tras las inundaciones

Este lunes 13 de octubre, las autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dieron a conocer por medio de un comunicado, que hasta el momento se han contabilizado 29 personas que han perdido la vida, a raíz de las inundaciones que originaron las fuertes lluvias, al norte del estado de Veracruz.

Además, hasta este lunes, según autoridades, han sido reportadas 18 personas que se encuentran reportadas como no localizadas en Veracruz. Las lluvias que azotaron a municipios como Poza Rica, Álamo Temapache, Tempoal y Tuxpan, solo por mencionar algunos, provocaron la crecida de ríos, ocasionando que se desbordaran y terminaran por inundar varios sectores de la zona.

Noticia relacionada: Suspensión de Clases en Veracruz: ¿Qué Días No Habrá Actividades? Lista de Municipios

Fueron habilitados centros de acopio para recolectar víveres en Veracruz

Fueron habilitados, centros de acopio de distintas zonas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, para recolectar víveres para los damnificados de las inundaciones en la zona norte del estado. Te compartimos las ubicaciones según municipio.

Veracruz:

Cruz Roja Delegación Veracruz: Ubicada en Avenida Salvador Diaz Mirón, entre las calles Orizaba y Santos Pérez Abascal

Centro Cultural Ataranzas: Julio S. Montero, esquina Esteban Morales, en el Centro Histórico.

Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles: Independencia 929, esquina Emparan, en el Centro Histórico.

Fototeca Veracruz: Portal de Miranda 9, en el Centro Histórico.

Centro Cultural Exconvento Betlehemita: Francisco Canal 508, esquina Ignacio Zaragoza, en el Centro Histórico.

Casa Principal Centro Cultural: Mario Molina 315, en el Centro Histórico.

Teatro de la Reforma: Rayón esquina 5 de Mayo, en el Centro Histórico.

Video: Afectaciones por Desbordamientos de Ríos Así Amaneció Poza Rica tras Inundaciones en la Zona Norte de Veracruz

Boca del Río:

Estaciones de Bomberos Conurbados de Boca del Río: Ambas estaciones recibirán víveres, una se encuentra ubicada sobre el bulevar Miguel Alemán, esquina Camino Real y en la Calle Paseo de las Flores, entre Cristóbal de Olid y España, las dos en el municipio de Boca del Río

Conurbados de Boca del Río: Ambas estaciones recibirán víveres, una se encuentra ubicada sobre el bulevar Miguel Alemán, esquina Camino Real y en la Calle Paseo de las Flores, entre Cristóbal de Olid y España, las dos en el municipio de Boca del Río Universidad Veracruzana: Entrada Principal del campus Mocambo con dirección en la Calzada Juan Pablo II, Esquina Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez, Boca del Río, Veracruz. En este centro de acopio, los víveres se recibirán desde el domingo 12 al miércoles 15 de octubre de 9:00 a 18:00 horas.

Entrada Principal del campus Mocambo con dirección en la Calzada Juan Pablo II, Esquina Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez, Boca del Río, Veracruz. En este centro de acopio, los víveres se recibirán desde el domingo 12 al miércoles 15 de octubre de 9:00 a 18:00 horas. Casa Museo Agustín Lara: Localizado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines esquina con Ávila Camacho

Historias recomendadas:

LLZH