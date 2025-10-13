Sheinbaum Informa que Universidad de Veracruz Busca a Alumnos Desaparecidos y Reporta 2 Muertos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 13 de octubre de 2025 que la Universidad de Veracruz (UV) realiza un censo para conocer si hay alumnos desaparecidos y confirmó que dos de sus estudiantes murieron por las lluvias que causaron inundaciones en Poza Rica.

El pasado 12 de octubre, la Presidenta fue abordada en su visita a Poza Rica, donde le pidieron atender la posible afectación de estudiantes de la UV, que podrían estar incomunicados o desaparecidos ante las inundaciones por las fuertes lluvias.

La mandataria federal describió que "justo a la entrada a Poza Rica, ahí me bajé para escuchar a las personas, nos dijeron que se requería más ayuda, muchos más herramienta para sacar el lodo y apoyo para las familias".

"Ya retirándonos llegó un joven a decirnos que un grupo de estudiantes de la Universidad de Veracruz estaba desaparecido, ahí le dije: 'no se va a cubrir ninguna información', no tendríamos por qué esconder información. Toda va a ser pública", aclaró Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum habló con rector de la UV por afectaciones a estudiantes

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tuvo contacto con el rector de la UV ante la petición de atender a estudiantes afectados por las inundaciones debido a las fuertes lluvias.

Hablé con el rector de la Universidad de Veracruz y le pedí hacer el censo de los estudiantes de Poza Rica para saber si en efecto hay estudiantes que estuvieran en sus viviendas y estuvieran como no localizados (...) Luego emitieron un comunicado que tienen reporte de dos estudiantes como fallecidos y están revisando familia por familia, y si hay algún familiar que reporte un estudiante no localizado.

Este lunes las autoridades de México informaron que van 64 muertos y 65 desaparecidos por las fuertes lluvias, mientras se ha formado la tormenta tropical Lorenzo por el lado del Atlántico y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila un nuevo potencial ciclón por el lado del Pacífico, que daría paso a la formación de Sonia.

