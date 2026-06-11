Alineaciones México vs Sudáfrica: Posible Once Titular para Partido Inaugural del Mundial 2026

Muchos aficionados esperan con ansias la alineación de México para enfrentar a Sudáfrica en el partido de inauguración del Mundial 2026

Alineaciones de México vs Sudáfrica posible once titular del partido inaugural Mundial 2026Javier Aguirre ya tiene definida la alineación de México vs Sudáfrica. Foto: Getty
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