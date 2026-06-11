Alineaciones México vs Sudáfrica: Posible Once Titular para Partido Inaugural del Mundial 2026

Este jueves 11 de junio es la inauguración del Mundial 2026 y aunque las alineaciones de México vs Sudáfrica aún son un misterio, en N+ te damos el posible once titular que puede mandar Javier Aguirre en la sede Ciudad de México, pues una de las mayores dudas que tiene la afición es saber quien será el portero que estará bajo los palos en el primer juego de la Selección Mexicana en el torneo.

Previo al partido de México vs Sudáfrica, se va a realizar la inauguración del Mundial 2026, por eso en una nota previa ya te dijimos a qué hora es y dónde ver en vivo el espectáculo este jueves 11 de junio. Si aún no sabes nada acerca de la transmisión del juego, también te decimos si algún canal pasa el encuentro en vivo por TV y online.

¿Quién será el portero titular de México en el Mundial 2026?

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, aún no da a conocer la alineación para el partido inaugural en CDMX. Eso significa que en el papel Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Memo Ochoa tienen posibilidades de ser el portero titular, al menos en el primer juego, aunque por lo visto en los últimos amistosos, la disputa parece ser solo de dos.

Todo parece indicar que entre Guillermo Ochoa y el 'Tala' Rangel saldrá el portero titular del partido inaugural y de todo el Mundial con México. Aunque como siempre, la última palabra la tiene el 'Vasco' Aguirre y su cuerpo técnico.

Posible alineación de México vs Sudáfrica

El once titular de la Selección Mexicana será dada conocer minutos antes del silbatazo inicial, pero acá te mostramos el posible 11 con el que puede iniciar Javier Aguirre el partido:

Raúl Rangel o Memo Ochoa; Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes o Edson Álvarez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

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En cuanto al equipo rival, la probable formación titular de Sudáfrica puede ser la siguiente: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Jayden Adams, Relebohile Mofokeng, Themba Zwane, Oswin Appollis y Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

¿Cuáles fueron las alineaciones México vs Sudáfrica 2010?

Ya pasaron 16 años desde que la Selección Mexicana y los Bafana Bafana se vieron la caras por primera vez en una Copa del Mundo. Curiosamente ocurrió en la inauguración de Sudáfrica 2010, igual que ahora. En aquel partido, la alineación de cada equipo fue la siguiente:

México: Óscar Pérez; Paul Aguilar, Francisco Rodríguez, Rafael Márquez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio; Gerardo Torrado, Carlos Vela, Efraín Juárez, Giovani Dos Santos y Guillermo Franco. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Khune; Gaxa, Thwala, Khumalo, Aaron Mokoena; Modise, Letsholonyane, Dikgacoi, Tshabalala, Scott Pienaar y Katlego Mphela.

A comparación de las alineaciones en 2010, para el México vs Sudáfrica del Mundial 2026 tres elementos volverán a estar presentes para el equipo nacional: Guillermo Ochoa, Javier Aguirre y Rafael Márquez (como auxiliar técnico).

AOL