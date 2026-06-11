Asegura FGR Más de 1.35 Millones de Litros de Hidrocarburo en Reynosa

Autoridades federales aseguraron más de 1.35 millones de litros de hidrocarburo en dos cateos realizados en Reynosa.

Operativo FGR en ReynosaFoto: FGR

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Operativo en Reynosa: FGR incauta más de 1.35 millones de litros de hidrocarburo. Conoce los detalles de esta acción que involucra a varias agencias de seguridad.

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