Asegura FGR Más de 1.35 Millones de Litros de Hidrocarburo en Reynosa

La Fiscalía General de la República inició una investigación tras el aseguramiento de más de un millón 350 mil litros de hidrocarburo durante la ejecución de dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados sobre caminos de terracería cercanos a la carretera Reynosa-Monterrey.

De acuerdo con la dependencia federal, las acciones se realizaron de manera coordinada con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. En los operativos también fueron asegurados vehículos pesados, equipo utilizado para el manejo de combustible, cámaras de vigilancia y diversa documentación relacionada con las investigaciones.

En una de las diligencias se localizaron aproximadamente 1.2 millones de litros de hidrocarburo, además de pipas, tractocamiones, motobombas y equipo de videovigilancia. En el lugar fueron detenidas dos personas.

Segundo Cateo en Reynosa Decomisaron 155 Mil Litros de Hidrocarburo

Durante una segunda intervención, las autoridades aseguraron alrededor de 155 mil litros adicionales de hidrocarburo, así como fractanks, semirremolques, motobombas y otros implementos presuntamente utilizados para el almacenamiento y traslado del combustible.

La FGR informó que tanto los inmuebles como los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes por posibles delitos relacionados con el almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

Las diligencias contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.