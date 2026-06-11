Entrenador de Sudáfrica Asegura que Están Listos y que la Presión es para México

El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, señaló que México es el favorito en el partido inaugural del Mundial, con ánimos de quitar presión a sus jugadores, a quienes desafió a sobreponerse al peso de las gradas.

"Nos dan una probabilidad del siete por ciento. No sentimos presión, esa la tienen ellos. Nosotros nos hemos preparado y sólo pensamos en salir adelante en el partido de mañana", dijo el director técnico en conferencia.

Sudáfrica llegó ayer a la Ciudad de México, luego de más de una semana de concentración en Pachuca, Hidalgo, donde el equipo se adaptó a la altitud del coloso de Santa Úrsula, 2 mil 240 metros sobre el mar. Broos descartó mayores complicaciones este jueves, sugiriendo una aclimatación óptima.

"Hace cuarenta años, como jugador, viví la adaptación a la altura. Ahora la experiencia en Pachuca ha sido grandiosa. Nos ayudaron muchísimo y nos dieron lo necesario. Mañana será nuestro día 11 en México. No creo que tengamos problemas", señaló.

El exdefensa convertido en entrenador jugó en el Mundial de México en 1986, cuando los locales le recetaron a Bélgica un 2-1.

Ante la posibilidad de que este jueves 85 mil aficionados estén apoyando desde las gradas a México, Broos matizó que sus pupilos están preparados para no dejarse provocar ni presionar.

"Habrá una gran multitud (de mexicanos) y no mucho apoyo para Sudáfrica (...). Es una gran ayuda para ellos", reconoció.

"Habrá 85 mil mexicanos gritando y cantando. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestro juego. Y si podemos hacer eso, si no nos dejamos influenciar por el ruido de 85 mil mexicanos, entonces tendremos un buen partido", confió.

"Un juego durísimo"

El estratega reveló haber estudiado a México, que ganó o empató todos sus partidos de este año, lo cual confirma el elevado nivel de la selección dirigida por Javier Aguirre.

"La realidad es que México es el mejor equipo del grupo, así que será un juego durísimo, pero estamos listos y vamos a luchar en cada metro de la cancha. Solo después de 90 minutos sabremos el resultado", agregó.

"Será un juego muy duro. Necesitamos estar en nuestro mejor nivel, y puedo asegurar que nuestro equipo está preparado para pelear cada metro y cada balón", explicó.

Al referirse al hecho de que este año la Copa Mundial se juegue con 48 equipos, el seleccionador mostró descontento.

"Es demasiado jugar con tantos países en tres naciones diferentes. Tenemos que ir a Atlanta y, si pasamos la fase de grupos, tal vez iremos a Los Ángeles. Es agotador, sin embargo, así se hizo y hay que adaptarse", matizó.

Las selecciones de Sudáfrica y México fueron emparejadas en el Grupo A con las de Corea del Sur y Chequia.

Tras el debut con México, Sudáfrica chocará con Chequia, el 18 de junio en Atlanta, y con Corea del Sur el día 24 en Monterrey.

"Estamos optimistas", concluyó Broos.

El partido de este 11 de junio está considerado como decisivo para las posibilidades de Sudáfrica de superar la fase de grupos.

ASJ