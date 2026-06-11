Entrenador de Sudáfrica Asegura que Están Listos y que la Presión es para México

El DT de los "Bafana Bafana" dijo que su equipo tendrá un buen resultado si no se distrae con el peso de la afición mexicana y apuntó que la presión es para los locales en la inauguración del Mundial

Hugo BroosEl belga afirmó que se adaptaron a la altura y señaló que México es el favorito para el partido inaugural del Mundial 2026. Foto: EFE.

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Sudáfrica se siente lista para enfrentar a México en el Mundial. Broos confía en que su equipo no se dejará intimidar por los 85 mil aficionados mexicanos. ¿Será suficiente para ganar?

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