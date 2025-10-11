Perritos Mueren Presuntamente Ahogados en Inundaciones en Centro Animal de Poza Rica, Veracruz

La mañana de este sábado, el nivel del agua por la inundación registrada en el municipio de Poza Rica, comezó a disminuir, dejando ver las graves afectaciones que este fenómeno causó. Varios negocios y viviendas terminaron con afectaciones y entre los inmuebles afectados se encuentra un Centro de Bienestar Animal de este municipio.

Video: Perritos de Centro Animal en Poza Rica Mueren por las Inundaciones al Norte de Vearcruz

Al interior del inmueble se encontraban los cuerpos sin vida de los animalitos, ya que no pudieron ser rescatados debido a que los cuidadores también intentaron ponerse a salvo y por la gravedad de la situación los perritos no pudieron ser sacados a tiempo. Al rededor de siete canes fueron encontrados en el Centro de Bienestar Animal, el cual, terminó inundado por el desbordamento de los arroyos y el Río Cazones.

Hasta el momento, no se han contabilizado más animalitos que hayan terminado sin vida en este inmueble.

Al menos seis personas han fallecido tras las inundaciones registradas en la zona norte del estado de Veracruz

La mañana de este sábado 11 de octubre, de acuerdo con información proporcionada por la gobernadora de Veracruz, se dio a conocer que hasta el momento, se tiene conocimiento de seis personas que perdieron la vida en el estado por las inundaciones registradas. Las lluvias que azotaron a municipios como Poza Rica, Álamo Temapache, Tempoal y Tuxpan, solo por mencionar algunos, provocaron la crecida de ríos, ocasionando que se desbordaran y terminaran por inundar varios sectores de la zona.

Video: Reportan el Saldo de Fallecidos por las Inundaciones Ocurridas en Poza Rica, Veracruz

Hasta el momento no se tienen datos acerca de la identidad de cuatro de las víctimas, sólo se ha logrado la identificación de una. Esta persona que logró ser identificada, se trata de un policía de Papantla, quien en vida respondiera al nombre de Práxedes García Hernández. Autoridades de Papantla lamentaron el sensible fallecimiento del servidor. Hasta el momento es el único deceso que ha sido identificado por parte de las autoridades.

No se informó si existe reporte de personas desaparecidas, sin embargo, mencionan que continuarán revisando la información ya que las afectaciones por las lluvias han sido considerables en la zona norte del estado de Veracruz.

