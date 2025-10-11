Suspenden Clases en Región Poza Rica-Tuxpan de la UV: ¿Qué Días No Habrá Actividades?

Durante la tarde de este sábado 11 de octubre, por medio de un comunicado, autoridades escolares de la Universidad Vearcruzana informaron a la comunidad universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan que, ante las afectaciones provocadas por las recientes inundaciones que se sucitaron por las lluvias en esta región, se ha tomado la decisión de suspender las clases, así como actividades académicas y administrativas del próximo lunes 13 al 20 de octubre del presente año.

Así mismo, a través de dicho comunicado, se puso a disposición un número telefónico para que los estudiantes que tengan algún tipo de urgencia, necesidad o algún reporte, se comuniquen con las autoridades universitarias.

En este sentido, se informó que se realizará la limpieza en los diferentes espacios universitarios con el fin de realizar el pronto regreso a la normalidad de actividades académicas. El plantel hizo hincapié a que los estudiantes continúen informándose a través de los medios de comunicación institucionales.





Los habitantes que se ubican en las zonas aledañas a un campo de futbol, confirmaron que algunas casas asentadas en las zonas bajas ya han sido tapadas en su totalidad por el agua, causando perdidas materiales cuantiosas a quienes habitan esta localidad ubicada al norte la entidad.

Poza Rica presenta afectaciones considerables tras inundaciones por el desborde del Río Cazones

El Río Cazones, se desbordó y Poza Rica presentó severas afectaciones, desde sus vías de comunicación tal como ocurre en la autopista que lleva de Tuxpan a Papantla, por lo cual, como ruta alterna se ha tomado la carretera federal 180. Las lluvias ocasionaron la crecida de ríos y el desbordamiento de los mismos, ocasionando que al nivel de las inundaciones superaran los dos metros de alturas.

Entre las calles se pudieron ver automóviles volcados, algunos encimados y casas con agua en su interior, así mismo, un campo deportivo quedó destruido por un arroyo que se salió de su cauce. Decenas de familias resultaron afectadas al entrar el agua a sus domicilios, algunos comenzaron labores de limpieza en las colonias que ha bajado el nivel del agua.

Derivado de esta situación, se han registrado compras de pánico, abarrotando los supermercados, ya que las tiendas de conveniencia en su mayoría se mantienen cerradas. Las compras, según habitantes, las han realizado ante el temor de que continúen las lluvias y el miedo a que se terminen los productos de primera necesidad como alimentos, bebidas y artículos de higiene personal como el papel de baño.

En el punto más céntrico, incluso se han registrado actos de rapiña a comercios, en los que habitantes se llevaban bicicletas e incluso intentaban llevarse motocicletas. Autoridades de la Guardia Nacional, así como elementos del ejército se encargaron de contener la situación y resguardar la zona.

LAVR