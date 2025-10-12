Suspensión de Clases en Veracruz: ¿Qué Días No Habrá Actividades? Lista de Municipios

Por medio de un comunicado emitido este domingo 12 de octubre, las autoridades de Protección Civil del estado de Veracruz, informaron que en seguimiento a las acciones de atención a la emergiencia por lluvias, determinaron que se suspenderán las actividades escolares.

Dicha cancelación contempla los días del 13 al 17 de octubre del presente año en todos los niveles educativos en por lo menos 41 municipios del estado de Veracruz. Los municipios en cuestión son:

Álamo Temapache Gutiérrez Zamora Tapico Alto Benito Juárez Huayacocotla Tancoco Castillo de Teayo Ilamatlán Tantima Cazones de Herrera Ixcatepec Tantoyuca Cerro Azul Ixhuatlán de Madero Tecolutla Chalma Naranjos de Amatlán Tempoal Chiconamel Ozuluama de Mascareñas Tepetzintla Chicontepec Papantla Texcatepec Chinampa de Gorostiza Pánuco Tihuatlán Chontla Platón Sánchez Tlachichilco Citlaltépetl Poza Rica Tuxpan Coyutla Pueblo Viejo Zacualpan El Higo Tamalín Zontecomatlán Espinal Tamiahua

Autoridades recomiendan a la población mantenerse pendiente de las indicaciones e información emitidas solamente en medios oficiales, así como tomar las debidas precauciones, seguir las actualizaciones del pronóstico meteorológico y reportar cualquier emergencia al 911.

Inundaciones en Ilamatlán Dejan Atrapados e Incomunicados a Maestros de Tantoyuca

En el municipio de Ilamatlan, Veracruz, específicamente, en la congregación de Amatepec, se dio a conocer que varios maestros de educación primaria, originarios del municipio de Tantoyuca, se encuentran atrapados entre cerros y deslaves ocasionados por las precipitaciones de los últimos días.

Javier Alain, uno de los profesores atrapados y que imparte clases de educación primaria en el municipio de Ilamatlan, Veracruz, a través de una llamada telefónica mencionó que se encuentran atrpados, que no tienen comida y que llevan por lo menos tres días sin energía eléctrica.

No tenemos comida y llevamos tres días sin luz, estamos cuatro maestros, somos tres maestras y dos maestros. Somos María del Carmen, Araceli Hernández, el profe David, también está la mamá de una maestra y un servidor, Javier Alain

El profesor Javier hace un llamado a las autoridades para que les envíen víveres o que de ser posible, los rescaten, ya que se encuentran en una zona de alto riesgo pues menciona se encuentran rodeados de cerros, incluso asegura que con las intensas lluvias varios maestros fueron arrastrados por la corriente del río y otros más permanecen como no localizados.

