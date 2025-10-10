Afectado por Inundaciones en Veracruz Muestra en Vivo Calles Bajo el Agua en Poza Rica, Veracruz

Luis Rodríguez Hernández, uno de los cientos de afectados por la inundación en Poza Rica, Veracruz, mostró en vivo como están las calles bajo el agua, luego del desbordamiento del río Cazones.

Video: Poza Rica, Veracruz, Amanece Bajo el Agua; Se Desborda el Río Cazones

En vivo para N+ FORO, Luis Rodríguez mostró imágenes de la severa inundación que dejó a los habitantes de la colonia 27 de septiembre sin luz y atrapados en las partes altas de las viviendas.

Luis narró que desde la madrugada de hoy, 10 de octubre de 2025, inició la emergencia repentinamente y que se dieron cuenta por la alarma de los carros que se llevó la corriente de agua.

Estamos viviendo esto desde las 5 de la mañana. Prácticamente nos despertamos por el ruido de los carros, de la alarma de los carros. Bueno, ya no tenemos carros. Todo se lo llevó la corriente, todo se lo llevó.

Noticia relacionada: Videos de las Inundaciones en Poza Rica, Veracruz: Así se Ven las Calles Bajo el Agua

Damnificados por inundación piden ayuda de autoridades

Luis, al igual que sus vecinos, vive una situación crítica pues el agua alcanzó alrededor de cuatro metros de altura, provocando que perdieran muebles, aparatos electrónicos y hasta vehículos.

Llegó más o menos, digo, le calculamos a unos 4 metros en esta zona, pero en la zona de abajo…El primer piso está totalmente deshecho... Todas las familias están en sus techos.

Rodríguez Hernández relató que uno de sus vecinos, que solamente tienen un nivel, lleva desde las 5 de la mañana atrapado y aprovechó la oportunidad para pedir el apoyo de las autoridades, ya que no tienen comida ni luz.

Aseguró que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado con ellos y que tampoco hubo un alertamiento preventivo.

Algunas de las colonias más afectadas por las inundaciones en Poza Rica son Lázaro Cárdenas, Morelos, Flores Magón, Gaviotas, La Florida, Las Granjas, La Floresta, 27 de septiembre y Laureles, así como la central de autobuses en la avenida Puebla.

Con información de N+.

Rar



