María Corina Machado “En Shock” Luego de Otorgarle el Premio Nobel de la Paz 2025

Este viernes 10 de octubre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, reaccionó al saber que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Dijo estar "en shock", según muestra el video de una llamada entre María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

"¡Estoy en shock!", se escucha a Machado decir a González Urrutia, que la reemplazó como candidata presidencial en la pasadas elecciones ante su inhabilitación política.

Ante la reacción de Machado, González le responde: “Estamos en shock de alegría".

Por su parte, la líder de 58 años que vive en la clandestinidad en Venezuela insiste no creer la noticia.

"¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer"

Edmundo González Urrutia, que hace casi un año partió al exilio a España, publicó el video en su cuenta de X acompañado del mensaje:

Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela!

Premio Nobel de la Paz 2025

El Comité Noruego del Nobel anunció este 10 de octubre que decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Sin palabras

Otro video en la cuenta de X del Premio Nobel muestra la reacción de María Corina Machado, que dijo no tener palabras al conocer la noticia de ser galardonada con el Nobel de la Paz.

¡Dios mío… no tengo palabras!

El director del Instituto Nobel Noruego, Kristian Berg Harpviken, compartió la noticia con la opositora venezolana, momentos antes de que se diera el anuncio al mundo.

Al respecto Machado indicó:

Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece

Con información de AFP

LECQ