Belinda Denuncia a Lupillo Rivera por Violencia: ¿Qué dijo de Ella y Qué Resolvió la Fiscalía?

Belinda ejerció acciones legales contra Lupillo Rivera luego de que el cantante se refiriera a la supuesta relación que tuvo con ella en un libro.

El despacho de abogados Maceo, Torres & Asociados informó mediante un comunicado que la cantante de Heterocromía presentó una denuncia el pasado 2 de octubre.

En la denuncia, Belinda acusó que Rivera cometió violencia digital en su contra y violencia mediática al revelar situaciones de su vida privada sin su consentimiento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resolvió a favor de Belinda.

¿Qué medidas impuso la justicia contra Lupillo Rivera en el caso de Belinda?

Hoy jueves 9 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas a Belinda, con el fin de garantizar su seguridad, integridad y dignidad, al reconocer la existencia de actos de violencia en su contra, según señala el documento.

La resolución también exige al cantante iniciar un tratamiento psicológico y le prohíbe cualquier comportamiento que pueda resultar ofensivo para Belinda Peregrin Schüll.

El Ministerio Público prohibió a Lupillo Rivera acercarse o comunicarse con Belinda y también le solicitó eliminar de sus redes sociales todo contenido en el que mencione a la intérprete de Luz Sin Gravedd, y que pueda considerarse insultante o perjudicial para ella.

En su libro autobiográfico Tragos Amargos, Lupillo Rivera habla sobre la presunta relación que tuvo con Belinda durante las grabaciones de un reality show.

El libro aborda el inicio, desarrollo y supuesta ruptura de la relación, detallando momentos íntimos y revelaciones inéditas sobre esta supuesta historia.

