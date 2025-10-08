Karol G Hace Historia: Será la Primera Latina en Actuar en el Desfile Anual de Victoria's Secret

Karol G lleva varios hitos en su carrera, y ahora suma uno más al convertirse en la primera mujer latina en actuar en el Desfile Anual de Victoria's Secret.

"Dijimos que este año íbamos con todo... y lo decíamos en serio. KAROL G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show", se lee en un post de Instagram colaborativo entre Victoria's Secret y Bichota Records, la empresa productora fundara por Carolina.

La publicación se llenó de inmediato con comentarios que celebraron el logro de la colombiana.

"Omg mi show favorito con mi artista favorita", "Aquí los que estamos orgullosos de KAROL G", "LATIN POWER IS COMING", son algunas de las opiniones que se pueden leer debajo del post.

Karol G le canta a Feid 'Mi Ex Tenía Razón'

“Presentarme en el desfile de Victoria’s Secret ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria. Estoy emocionada por compartir el escenario con mujeres tan fuertes y empoderadas, y por celebrar la feminidad mientras nos apoyamos mutuamente a través de dos de mis cosas favoritas: la música y la moda”, dijo Karol G en una entrevista con Billboard.

Los logros de Karol G

Este hito se une a una larga lista de logros encabezados por Karol G, primero, se convirtió en la primera latina en embarcarse en una gira mundial por estadios, y su álbum 'Mañana será Bonito' se convirtió en el primer álbum en español de una artista latina en encabezar la lista Billboard 200.

Además, su más reciente álbum, Tropicoqueta, debutó en el puesto No. 1 del ranking Top Latin Albums de Billboard y alcanzó el No. 3 en el codiciado Billboard 200.

Por si fuera poco, Karol G se alista para hacer historia en 2026, cuando se convierta en la primera artista latina femenina en encabezar el escenario principal de Coachella.

¿Cuándo es el desfile anual de Victoria's Secret?

El desfile de Victoria's Secret se celebrará el próximo 15 de octubre y podrá verse en vivo en plataformas de streaming y en YouTube

