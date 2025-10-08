El Legendario Reguetonero Zion Fue Hospitalizado Tras un Accidente; su Pronóstico es Reservado

Zion, del dueto de reguetón Zion y Lennox, fue hospitalizado después de sufrir un accidente de tránsito en Puerto Rico.

El accidente ocurrió cuando el intérprete se encontraba manejando un vehículo todoterreno. De acuerdo con un reporte del Centro Médico de Puerto Rico, Zion presenta múltiples lesiones clasificadas como delicadas y su evolución está siendo monitoreada de cerca por el equipo médico.

La noticia fue confirmada en sus redes oficiales a través de un comunicado.

Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación", señala el comunicado.

El equipo de Zion agradeció a los fans por el cariño, las oraciones y el apoyo, y pidió respeto y paciencia en este momento para la familia y los allegados al cantante.

"Las actualizaciones serán comunicadas únicamente por medios oficiales", señala el comunicado.

¿Quién es Zion?

Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, es un cantante, compositor y productor discográfico nacido el 5 de agosto de 1981 en Carolina, Puerto Rico. Es una de las voces más reconocidas del reguetón y pop urbano.

Zion ganó popularidad como parte del exitoso dúo Zion y Lennox, donde ha cosechado múltiples éxitos a lo largo de más de dos décadas de trayectoria. Su estilo combina ritmos urbanos con ritmos pop, y ha sido clave en la evolución del reguetón desde sus inicios hasta la era moderna del género.

Además de su carrera como intérprete, Zion ha trabajado como productor, colaborando con importantes artistas de la música latina.

Félix Ortiz y Gabriel Pizarro (Lennox), ambos originarios de Carolina, Puerto Rico, se conocieron en 1998, cuando eran vecinos y descubrieron que compartían un fuerte interés por géneros como el hip hop, el reggae y el dancehall. Lo que comenzó como una afinidad musical entre amigos, pronto se transformó en una verdadera pasión. En 2001, el hermano de Lennox los invitó a grabar una canción de forma profesional, marcando así el inicio oficial de su carrera musical como dúo. Esto los transformó, junto a figuras como Daddy Yankee, en pioneros del reguetón como lo conocemos hoy en día.

