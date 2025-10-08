Gene Simmons, de KISS, Fue Hospitalizado de Emergencia tras Sufrir un Accidente Automovilístico

El legendario músico de rock Gene Simmons, integrante de la icónica banda KISS, fue hospitalizado este miércoles tras sufrir un accidente de coche en la Pacific Coast Highway, en Malibú, California.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas (hora local) en la Pacific Coast Highway, una de las rutas más transitadas y emblemáticas del estado de California. El lugar del incidente fue la exclusiva ciudad costera de Malibú, vecina de Los Ángeles.

Según información proporcionada por NBC4 y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Simmons explicó que se desmayó al volante, lo que provocó que su vehículo colisionara contra un automóvil estacionado.

¿Cuál es el estado de salud de Gene Simmons?

El músico fue hospitalizado, pero ya se encuentra en recuperación.

Gene Simmons, de 76 años, fue trasladado a un centro médico para ser evaluado tras el impacto. Afortunadamente, ya se encuentra estable y recuperándose en su hogar, según confirmó un portavoz del artista.

“Gene está bien y ya volvió al trabajo”, declaró un representante del músico a la revista People.

El músico se refirió al accidente en X, donde agradeció a sus seguidores por mostrar preocupación y enviarle mensajes:

"Gracias a todos por sus buenos deseos. Estoy perfectamente bien. Tuve un pequeño accidente. Sucede. Sobre todo a quienes conducíamos fatal. Y ese soy yo. Todo bien", dijo el músico.

